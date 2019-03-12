親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

雪境裡的驅魔火焰！印度拉達克的「藏曆新年」

「日光節約時間」被嫌棄！原來它會造成混亂與疾病

華映若下市 逾24萬股東受衝擊

2019-03-12 11:57經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

華映（2475）聲請重整尚在抗告，依證交所營業準則規定，無論重整准許或確定遭駁回，華映都得下市，屆時超過24萬的華映股東，將受衝擊。華映日前大動作裁員2,500人，並計畫出售兩條4.5代線，今（12）日開盤跌0.54元跌停，午盤前委賣張數超過1.5萬張。

華映投入資本市場之初，曾在2000年3月衝出64元最高價，但之後股價隨著景氣下滑，一路往下走，近三年大多在1元至2元間遊走；華映去年12月底聲請重整後，股價不敵賣壓，持續探底，最低一度在今年1月時，跌到0.38元，改寫其股價新低點。

以華映今日股價計算，華映下市時，上市初期即進場、長期持有的股東，一張股票將損失超過6萬元。華映表示，對於下市後該如何保障股東權益，高層還需要開會討論，會朝保障股東權益的方向進行，並規畫好後續完善的措施，一定會給股東和股民一個交代。

華映調整公司規模，試圖維持住公司營運，但外界對其前景悲觀看待。

法人表示，華映財務狀況不好，縮減規模是預期中的事，現階段賣掉4.5代線，留住6代線，但中長期不排除可能陸續關閉產線，直接退出面板競爭市場，有可能一年內發生，需再觀察，如果華映退出，短線會稍微趨緩面板供過於求的市況，但長期仍供過於求。

華映股東
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

2月營收／17檔業績躍進 法人力挺

2019-03-12 00:45

2月營收／三大族群動能強 後市靚

2019-03-12 00:44

2月營收／零壹、健鼎、燿華 聚光

2019-03-12 00:41

2月營收／十大潛力股 外資按讚

2019-03-12 00:41

大盤承壓 寄望法說題材

2019-03-12 00:39

0.78元 富邦金奪回EPS王

2019-03-11 23:33

上市櫃2月營收 比預期好

2019-03-11 23:31

國巨、環球晶 目標價下修

2019-03-11 23:30

壽險獲利失色 銀行挑大樑

2019-03-11 23:27

七家營收創新高 生技占兩席

2019-03-11 23:26

就市論勢／蘋概、IC設計、風電 看俏

2019-03-11 23:22

5G概念股 吹反攻號角

2019-03-11 23:21

外資：電動車鏈 短空長多

2019-03-11 23:21

凱基證校園徵才 回響大

2019-03-11 23:21

券商2月獲利 六家賺逾1億

2019-03-11 23:21

KY族群法說 下周連發

2019-03-11 23:20

券商法規宣導 即起報名

2019-03-11 23:20

台新金好強 核心子公司登2月獲利成長王

2019-03-11 21:42

華南金去年EPS 1.26元 法人估股利上看1.1元

2019-03-11 19:57

外資上週賣超逾192億元 法人：台股相對強勢

2019-03-11 16:20

台新金前二個月獲利 勁揚27%

2019-03-11 15:48

三星機皇發威 供應鏈吃補

2019-03-11 14:31

尚凡轉盈賺逾一個股本 股價衝200元

2019-03-11 14:23

遭微軟提告 鴻海股價平盤遊走

2019-03-11 14:23

傳蘋果今年推AR新品 正崴強攻漲停

2019-03-11 14:23

高檔整理8天 台股守月線震震紅

2019-03-11 14:23

陸面板廠擴產 零組件、偏光片放閃

2019-03-11 14:23

台股量縮震盪整理 汽車造紙類股表現佳

2019-03-11 14:23

陸股走揚 台股開低走高小漲8點收10,250

2019-03-11 13:46

均豪2月營收增近5成 志聖連5個月加碼

2019-03-11 12:17

調整租船營運模式 正德去年EPS創6年新高

2019-03-11 11:52

微軟告鴻海 法人：可能與富智康有關

2019-03-11 11:42

鴻海遭微軟控告 股價力守70元之上

2019-03-11 11:09

偏光板族群衝高 法人：面板利多題材來自對岸

2019-03-11 10:44

MOSFET有跌價變數 法人估大中獲利恐降

2019-03-11 10:02

處理器缺貨影響營收 宏碁盤中股價跌0.5%

2019-03-11 09:36

美中貿易談判利多出盡 台股轉趨震盪

2019-03-11 09:16

基本面待確認 台股遇壓暫調節

2019-03-11 09:02

就市論勢／無線充電鏈 可留意

2019-03-08 23:31
看更多

熱門文章

國巨、環球晶 目標價下修

2019-03-11 23:30

挪威基金砍能源股 外資：台股這檔股票受害最大

2019-03-12 01:53

5G概念股 吹反攻號角

2019-03-11 23:21

2月營收／17檔業績躍進 法人力挺

2019-03-12 00:45

2月營收／十大潛力股 外資按讚

2019-03-12 00:41

台新金前二個月獲利 勁揚27%

2019-03-11 15:48

AirPods 2來了 新日興受惠

2019-03-11 23:15

花旗「跳評」喊賣和大 目標價砍掉42%

2019-03-12 02:28

誠美材通過昆山奇美增資案 將投資1億美元

2019-03-11 15:59

三星S10銷售猛 供應鏈樂

2019-03-11 12:27

台新金好強 核心子公司登2月獲利成長王

2019-03-11 21:42

2月營收／三大族群動能強 後市靚

2019-03-12 00:44

0.78元 富邦金奪回EPS王

2019-03-11 23:33

中華電 重登電信EPS王

2019-03-11 23:23

富邦金 2月重回單月獲利王

2019-03-11 21:39

華南金去年EPS 1.26元 法人估股利上看1.1元

2019-03-11 19:57

2月營收／零壹、健鼎、燿華 聚光

2019-03-12 00:41

陸面板廠擴產 零組件、偏光片放閃

2019-03-11 14:23

傳蘋果今年推AR新品 正崴強攻漲停

2019-03-11 14:23

七家營收創新高 生技占兩席

2019-03-11 23:26

兩派人馬較勁…誠美材融券單日暴增八成

2019-03-11 23:30

砷化鎵、生技、連接器小兵 蹦蹦跳

2019-03-11 14:23

三星機皇發威 供應鏈吃補

2019-03-11 14:31

上市櫃2月營收 比預期好

2019-03-11 23:31

壽險獲利失色 銀行挑大樑

2019-03-11 23:27

美時戒癮藥發威 2月營收突破10億元

2019-03-11 15:35

和碩 2月營收減三成

2019-03-11 23:15

外資：電動車鏈 短空長多

2019-03-11 23:21

東元：馬達為2月營收主要的成長動能

2019-03-11 19:02

美時營收翻倍 突破10億

2019-03-11 23:18

KY族群法說 下周連發

2019-03-11 23:20

奧運概念股挑基本面 聚焦紡織球鞋股

2019-03-11 14:09

全民權證／國巨 鎖定稍價外

2019-03-11 23:27

占比攀27% 台股當沖戶衝破4.4萬

2019-03-11 14:23

大宇資 全年獲利戰新高

2019-03-11 14:31

陸股走揚 台股開低走高小漲8點收10,250

2019-03-11 13:46

今日台股盤前重點掃描

2019-03-12 07:32

和鑫跨足旅館預計10月開幕 看好將是未來重要事業

2019-03-11 13:09

台達電去年EPS 7元 配發現金股利5元

2019-03-11 20:08

製鞋雙雄 前二月績昂

2019-03-11 23:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top