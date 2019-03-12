華映若下市 逾24萬股東受衝擊

2019-03-12 11:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



華映（2475）聲請重整尚在抗告，依證交所營業準則規定，無論重整准許或確定遭駁回，華映都得下市，屆時超過24萬的華映股東，將受衝擊。華映日前大動作裁員2,500人，並計畫出售兩條4.5代線，今（12）日開盤跌0.54元跌停，午盤前委賣張數超過1.5萬張。

華映投入資本市場之初，曾在2000年3月衝出64元最高價，但之後股價隨著景氣下滑，一路往下走，近三年大多在1元至2元間遊走；華映去年12月底聲請重整後，股價不敵賣壓，持續探底，最低一度在今年1月時，跌到0.38元，改寫其股價新低點。

以華映今日股價計算，華映下市時，上市初期即進場、長期持有的股東，一張股票將損失超過6萬元。華映表示，對於下市後該如何保障股東權益，高層還需要開會討論，會朝保障股東權益的方向進行，並規畫好後續完善的措施，一定會給股東和股民一個交代。

華映調整公司規模，試圖維持住公司營運，但外界對其前景悲觀看待。

法人表示，華映財務狀況不好，縮減規模是預期中的事，現階段賣掉4.5代線，留住6代線，但中長期不排除可能陸續關閉產線，直接退出面板競爭市場，有可能一年內發生，需再觀察，如果華映退出，短線會稍微趨緩面板供過於求的市況，但長期仍供過於求。