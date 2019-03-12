美林10理由喊買蘋果 調高台積、大立光目標價

2019-03-12 11:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



美林證券最新報告看好蘋果谷底翻揚，將蘋果評級升至「買進」，目標價由180美元調高到210美元，並看好蘋果帶旺台積電（2330）、大立光，分別把兩大權值股目標價調升到260元、5,000元，激勵雙王今日走強。

美林證券此次把台積電目標價由240元升到260元，大立光由4,400元調到5,000元，加入之前已把股王喊上「5」字頭的里昂、瑞信等五大外資，迄今多達六家外資都看好股王飆5,000元。

美林證券提出十大看好蘋果理由，包括一、供應鏈庫存穩定，二、下半年毛利率趨勢可望轉趨成長，三、服務收入增加，四、2020~2021年獲利調整可望優於預期，五、穿戴裝置與醫療產品滲透提高，六、蘋果整體超過2億名用戶例行更新產品，七、iPhone將採用折疊機及5G功能，八、既有的客戶忠誠度結合人口結構轉變有利蘋果，九、現金流充沛，足以進行併購或買回庫藏股，十、股價修正幅度大，評價已與基本面不對襯。

在蘋果可望重啟成長下，美林同步翻多台積電和大立光。

近期台積電雖遭遇智慧機逆風，但美林認為只是短期，預估台積第1季營收季減26%後，第2季將大幅增加13%，第3季持續有14%的增幅，且下半年毛利率可達48.6%，換算今年每股純益（EPS）13.09元，略低於去年的13.54元。

進入2020年，台積電則可望受惠5G、蘋果及非蘋機種復甦，全年營收成長高於其五年目標的5~10%，EPS上探15元。

大立光部分，此前股王已在1、2月繳出優於預期的營收，美林認為，大立光本季營收可能高達92億元，較市場預期的88億元還多，換算年增率有3%，第2季並加速成長38%，優於近五年平均的28%。