事欣科去年獲利創上市新高 擬配息2.5元

2019-03-12 10:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



工業電腦廠事欣科（4916）2018年受惠國防、航太訂單暢旺，且併購效益發揮下，營收達85.02億元、稅後純益2.91億元、每股稅後純益（EPS） 3.06元，皆創下上市後歷史新高。同時，董事會通過每股擬配發2.5元現金股利，盈餘配發率超過九成，以11日收盤價34.5元計算，現金殖利率達7.24%，激勵今（12）日股價開高走揚逾2%。

事欣科歷經三年併購整頓後，去年效益逐步顯現，事欣科受惠美國景氣暢旺、國防大單挹注，2018年合併營收創85.02億元，年增52.61％，創新高，毛利率23.17％，與前年的23.52%約當，營益率4.64％，優於前年的3.38％，歸屬業主稅後淨利2.45億元，年增逾1.91倍，每股盈餘3.06元，大幅優於前年1.06元，雙創2013年上市以來新高。

以2018年營收占比來看，國防航太佔22~25%，博弈佔的20~23%，子公司工具機場恩德則貢獻約55%、

事欣科今年前二個月自結合併營收10.73億元，年減10.22％，主要受到恩德營收年減19.01％影響，扣除恩德的個體營收4.72億元，仍年增4.13％。

事欣科表示，首季向來為傳統淡季外，旗下恩德以及總格精密也受到中國需求趨於保守影響，不過隨著第2、3季旺季來臨，狀況將逐漸回溫。

展望今年，事欣科看好國防、航太訂單動能延續，目前集團已打進航太衛星應用，有助於營運動能。

此外，墨西哥擴建新廠已整理告一段落，即將正式投產，能有效降低生產成本，提升獲利表現，成為營運動能一大助力。整體而言，法人看好，事欣科今年集團營收可望持續成長、上看90億元新高，全年獲利同步續戰新高。