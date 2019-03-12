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微軟告鴻海 郭台銘怒批：顯然心虛、詐取不當專利保護費

在對岸任人大、政協、無薪代表算當官？陸委會超少開罰

蘋果目標價上修 台系供應鏈向上攻堅

2019-03-12 09:27經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

蘋果（Apple）被美林分析師調升目標價與發出3月25日春季發表會邀請函，美科技股大漲，蘋果股價上漲3.46%，台灣蘋概股今（12）日開盤亦領軍上攻，台積電、大立光、可成等有1~2%的漲幅，助台股早盤上漲70點。

對台股後市行情，統一投顧分析，有以下因素值得注意，一是美中貿易談判膠著、新利多難產。雖然美中貿易休兵日期順延，但3月9日美國駐北京大使布蘭斯塔德表示，川普、習近平3月底在美國佛羅里達州海湖莊園的峰會時間其實尚未確定，顯示雙方都不認為貿易協議即將達成，貿易戰結束可能會比市場預期的更為漫長。

加上近期華為在孟晚舟事件上，態度突然轉為強硬，控告美國政府禁用華為設備，違反美 國憲法,此部份未來雙方在攻防上，將增加事件複雜度。

二是陸股短線漲多拉回、進入修正期。中國官方對陸股此波漲勢態度已發出降溫訊息，其中官方背景券商如中信等發布看空報告，降溫意圖明顯。

陸股基本面未能跟上股市上漲節奏，也是市場降溫原因，2月出口大衰退，年衰退16.6%，中國PMI也表現不理想，出口短期間內將難以回溫。

此外。從技術面觀察，台股短壓成型，大盤將進入修正整理期。台股此波自元月初9,319點起漲，至2月下旬10,416點最高，共上揚1,097點，漲幅11.8%，台股上檔壓力在年線10,461點位置，由於中線漲多，短線有必要整理。

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