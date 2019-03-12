VHQ 2月營收續創同期新高 股價開高走揚逾2%

2019-03-12 09:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



影視特效製作商VHQ-KY（4803）受惠公司電影及網劇的後製規模持續成長，2月合併營收為1.17億元，且較去年同期增加10.58％，創歷年同期新高，激勵今（12）日股價開高走揚逾2%。

VHQ表示，在2018與Facebook持續合作後，今年年初在Netflix官方後製合作的徵選之中，不論藝術創意、畫面呈現、影像構圖、編繪技術等各項指標上，都順利通過考核闖入決選。對於最終能成為亞洲屈指可數的合作夥伴，相當感謝Netflix所給予的肯定，同時也期待能藉此進一步展現VHQ對視覺特效的堅持與品質，並衍生更多的合作機會。

目前Netflix已與VHQ開始進行第一部華人題材玄幻類大型網劇的特效後製業務，全劇由美國總部主導開發，雙方並已積極洽談後續合作事宜，為VHQ拓展國際市場再下一城。

此外，今年木星時代對電視劇的預計製作進度約1.5部，並可望認列一部電視劇營收，其中電視劇若有特效之應用，亦將替VHQ帶來相關後製特效收入，預估今年電視劇的製作及後製業務將可明顯挹注營收。

今年VHQ與木星時代的上下游整合效益將逐步顯現，公司正式跨足電視劇製作業務，進一步提高整體影像後製規模。

VHQ對2019年展望維持樂觀，公司將持續拓展後製團隊規模，目標明年後製特效團隊達1,000人規模；並積極尋求其他併購或策略聯盟等合作機會，持續站穩中國影像特效後製市場的龍頭地位。