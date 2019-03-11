台新金法說 今年三大業務將持續成長

2019-03-11 21:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



台新金控11日舉辦2018年第4季法人說明會，預期今年在消金放款、企金放款、財富管理等主要業務領域，都將持續成長。

展望今年，台新金控前二月稅後純益年增率達26.5%，表現亮眼，全年將持續穩健推動各項業務。

消金放款方面，台新金預估2019年將較2018年成長5~15%。

企業放款也有5~15%成長，其中，中小企業放款成長動能最為強勁，預估有超過15%的力道。

財富管理方面，台新金也樂觀預估，今年會比去年成長5~15%。

台新金去年全年稅後純益129.3億元，累計每股稅後純益(EPS)為1.09元，股東權益報酬率9.06%，去年底每股淨值為12.33元。

台新金總經理林維俊表示，台新金去年在淨利息收入、淨手續費收入及投資收益等主要收入均較前年成長，營業收入年增5.1%。

台新金核心子公司台新銀行基於穩健原則，對大陸央企普天集團的應收帳款承購業務，已在去年全數提列備抵呆帳，牽動台新金去年全年稅後純益較前年減少1%。