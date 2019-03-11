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台新金好強 核心子公司登2月獲利成長王

2019-03-11 21:42經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

台新金控今年獲利動能明顯變好，前二月稅後純益年增26.5%、全體金控第二高；核心子公司台新銀行2月稅後純益年增36.2%，更是高居全體上市櫃金控旗下銀行第一。11日法說會上，吸引金融股王牌分析師、摩根大通證券研究部副總裁黃聖翔搶先追問原因。

15家上市櫃金控全數公布2月獲利。台新金今年前二月稅後純益29.6億元、年增26.5%，核心子公司台新銀行前二月稅後純益25.1億元、年增31.4%，雙雙高居全體金控業及金控旗下子銀行的成長力道第二名。

若從今年2月份的稅後純益年增率來看，台新銀行更是以36.2%，上衝全體上市櫃金控旗下銀行成長力道第一高，且獲利動能較1月份的稅後純益年增率27.9%更為強勁。

台新金獲利變好了，有關跡象，11日法說會的問答時間，吸引金融股王牌分析師、摩根大通證券研究部副總裁黃聖翔搶先舉手，追問原因。台新金總經理林維俊表示，主要為四個因素帶動，其中又以投資收益的貢獻較大。

林維俊說，台新金今年前二月獲利狀況好，利息收入部分維持穩定；手續費收入的話，無論財富管理或法人金融，都有不錯斬獲；投資收益也有非常高的成長；呆帳提存金額則是下降。

換言之，台新金獲利明顯變好，主因「三增一減」，財富管理手續費收入增加、法人金融業務手續費收入增加、銀行投資收益增加、呆帳提存金額減少。

林維俊說，「這四個都是重要因素。從力道來講，投資收益的貢獻較大」。

台新金控投資長簡展穎表示，台新金去年投資收益表現佳，主因TMU(金融行銷部門)帶動，今年TMU還是要維持雙位數成長，將加強香港分行在這方面的業務動能。

簡展穎說，走過TRF(目標可贖回遠匯合約)風暴，台新銀行不再承做複雜商品，改成專心幫客戶做外匯避險，且提供具競爭性的價格，去年TMU投資收益較前年增加6.6億元、年增約20%，今年目標至少要成長10至15%。

簡展穎說，台新的TMU表現好，除了公司戶部分有所成長，另外就是財富管理通路銷售銀行自己發行的結構式商品，主要是7年期與10年期，除了財管客戶，金融同業也買了不少台新銀行自己發行的結構式商品。

除了TMU之外，台新銀行的SWAP外匯業務也成長，主要是幫壽險業做避險。

台新金控總經理林維俊11日出席法說會。記者陳怡慈/攝影
台新金控總經理林維俊11日出席法說會。記者陳怡慈/攝影
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