富邦金 2月重回單月每股獲利王

2019-03-11 21:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



富邦金控今（11）日晚間公布2月獲利表現，2月單月自結稅後純益43.05億元，累計今年前2月稅後純益79.96億元，每股盈餘(EPS)為0.78元，重回單月每股獲利王，單月營收與累計前2月EPS都是金控股最高。

富邦金自結2月稅後純益43.05億元，較去年同年期43.75億元衰退1.6%。較去年衰退主因，來自核心子公司富邦人壽2月稅後損益18.66億元較去年2月的20.50億元微幅衰退，另一子公司台北富邦銀行2月稅後純益12.75億元則是成長，年成長1.84%，主因為金融市場操作與手續費收入帶動收益成長。

但如果與1月相比，由於2月營業天數受到農曆春節影響，較1月減少，台北富邦銀行2月稅後純益仍較1月的28.16億元衰退了54.72％，幸而另一子公司富邦人壽2月稅後損益18.66億元較1月的0.11億元成長，挹注母公司富邦金2月獲利表現較1月成長16.64％。

富邦金指出，富邦人壽累計前2月稅後淨利18.76億元，其中今年前2月初年度保費收入（First Year Premium）達473億元，較去年同期成長55%；總保費收入（Total Premium）為1,096億元，較去年同期成長21%，保費收入與經常性收入表現都相對穩定。

另一子公司台北富邦銀行雖然2月獲利表現較1月衰退，但累計前2月稅後淨利40.91億元，較去年同期成長18%，主因受惠金融市場操作與手續費收入帶動收益成長。北富銀資產品質維持穩健，2019年2月底逾放比率為0.18%，備抵呆帳覆蓋率為766%。

另一子公司富邦證券部分，2月稅後淨利1.65億元，累計前2月稅後淨利為4.64億元，較去年同期增加41%，主要受惠資本市場利得及今年以來市場成交量提升。

富邦產險2019年2月稅後淨利3.48億元，累計前2月稅後淨利6.67億元，承保業務及投資績效皆維持穩健。簽單保費收入較去年同期成長11%。