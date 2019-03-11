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華南金去年EPS 1.26元 法人估股利上看1.1元

2019-03-11 19:57經濟日報 記者林子桓╱即時報導

華南金今（11）日召開第4季法人說明會，2018年自結稅後純益145.97億元，每股稅後純益（EPS）1.26元。今年股利配發備受期待，金控發言人、副總經理呂金火表示，相關政策還在研議當中，原則上會參酌同業水準與歷年配發率。

華南金去年獲利年增21.5%，公股中成長幅度僅次於台企銀，法人表示，依照華南金以往慣例，近五年股利配發率均在87%以上，由此預估今年股利上看1.1元，現金與股票的比重差不多，現金股息仍多些。

華南金旗下子公司華南銀去年稅後純益達142.82億元，年增25.7%，在授信資產品質部分，逾放比與覆蓋率分別為0.15%與853.48%。不過，該行在去年第4季的淨利息收益率（NIM）為0.93%，存放利差為1.4%，主要受到美元升息影響，NIM與存放利差均有逐季下滑的情況。

華銀高層說，去年銀行利差下滑，主要是將剩餘美元資金轉向操作SWAP，進而侵蝕NIM的表現，若將美元資金全數投入同業拆借，預估去年第4季 NIM 可望提升10bp（基本點）。

華銀去年外幣兌換利益共約50億元等值新台幣，其中有35億元操作SWAP，此交易利得致投資收益年增147.3%。該行高層表示，若銀行將美元資金用於操作SWAP交易，相較於單做同業拆放與放款業務，初步估算會多出10億元收入。

華銀核心業務方面，去年總放款餘額1兆6,411億元，年增3%，主要聚焦跨境台商貿易融資，並提供全方位利匯率避險與資金調度服務，帶動外幣放款成長4%。

至於資產品質方面，華銀去年逾放金額降至24.03億元，年減30億元，備抵呆帳覆蓋率去年底則升至853.48%，遠高於同業。備抵呆帳覆蓋率與同業差距甚大，是否是對未來可能產生的放款呆帳預作準備？華銀總經理鄭永春解釋，因為銀行積極催收打銷呆帳，帶動資產品質提升，並非未來有潛在呆帳風險。

華南金今（11）日召開第4季法人說明會，由總經理羅寶珠（左一）主持會議，副總經理...
華南金今（11）日召開第4季法人說明會，由總經理羅寶珠（左一）主持會議，副總經理呂金火（左二）進行報告。華南金控／提供
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