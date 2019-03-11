東台精機2月合併營收8.48億元 年增67.2%

2019-03-11 19:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



工具機大廠東台精機（4526）今（11）日公布2月合併營收8.48億元，月增3.3%、年增67.2%，主要因為去年同期受限於物料供應吃緊，去年第4季起已恢復正常，加上輪圈產業及越南、印度市場成長，帶動營收表現明顯增長。

東台累計前二月合併營收16.69億元、年增約26%。就集團整體營運來看，工具機營收比重占87%，電子設備營收占13%。就產品應用面，汽機車產業占營收46.9%、電子業占13%、航太業占5.2%。

至於市場面表現，今年2月期間以台灣、大陸為主要市場，比重約占46%，至於亞洲其他地區及歐美地區各占21%。

東台表示，剛結束的台北國際工具機展，集團在展覽期間，展攤人潮絡繹不絕，且越南、印度等地區客戶詢問度熱烈，後續效益可期。緊接著3月下旬，東台集團兩家歐洲子公司均有新品發表活動。

其中，奧地利ANGER將於3月18至19日，展出針對大型鋁結構件開發的全新五軸加工中心機SP系列，並在現場實際展示切削的優異性，同時也提出兼具產能與彈性化生產能力的「2PLUS量產解決方案」。

法國PCI將於3月20日至22日，展出新系列高速臥式加工中心機與交鑰匙工程技術，目前兩場發表會均反應熱烈，可望帶動新客戶的加入。

另外，東台精機、子公司蘇州東昱與榮田精機，4月15日至20日將參加北京「中國國際機床展」，展出由東昱自製生產的臥式加工中心機、立式加工機、鑽孔攻牙機等機種。

其中，高剛性的臥式加工中心機HB-630u，是專為汽車產業打造，透過在地生產大幅提高產品性價比，預期將吸引眾多買家的目光。

而榮田將展出高轉速立式車床，標榜集結高效率、高切削力、高精度與高穩定性等優點，可為加工用戶創造最大的附加價值，且歷年來屢獲日本、中國汽車產業製造廠大量採購，將以此口碑熱銷機種全力爭取訂單到手。