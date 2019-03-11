凱羿董事會通過配發現金股利9元 現金殖利率達7.5％

2019-03-11 18:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



全球直效行銷供應商凱羿-KY（2939）今（11）日董事會通過年度盈餘分配案，擬配發現金股利9元，其中包括盈餘配發每股6元，另以資本公積配發每股3元，以今日收盤價120元計，現金殖利率達7.5％。

凱羿去年全年營收31.25億元，稅後純益5.06億元，年減41%，每股稅後純益（EPS）為10.31元；凱羿表示，去年雖受到北美市場營運動能趨緩與產品世代交替期影響，公司仍保持連續三年獲利逾一個股本的表現。

凱羿去年產品營收比重依序為廚房用品51％、電子電器25％、家居用品18％、美體養護5％；市場比重則為美洲67％、歐洲25％、大陸與台灣為3％、其他5％。

凱羿提到，自去年第3季推動旗下自有品牌Copper Chef全系列鍋具進軍大陸、台灣兩岸市場後，大陸內需市場與台灣市場持續加溫，並在明星加持與多渠道布局下，逐步與大陸電視購物頻道與電商業者合作，進一步擴大Copper Chef大陸市場知名度，並期許成為歐美市場外另一個營運成長的動能。

除此之外，凱羿亦期望增加在北美市場的曝光度，於日前參加全美最大的專業家用品展、芝加哥國際家庭用品展（INTERNATIONAL HOME+HOUSEWARE SHOW），期許藉由參展增加公司國際知名度外並增添新的營運動能。凱羿11日股價收120元，下跌0.5元。