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VHQ 2月營收創歷年同期新高 成為Netflix官方後製夥伴

2019-03-11 18:22經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

影視特效製作公司VHQ-KY（4803）11日公布2月營收1.17億元，創歷年同期新高，且較去年同期增加10.6％，主要在於公司電影及網劇的後製規模持續成長；VHQ並宣布成為Netflix官方後製合作夥伴。

VHQ表示，近期大陸政府已針對演員陰陽合同事件亂象，要求電影製作方需將演員總成本降低至四成以下，以提高大陸國產電影內容及影片的精緻度，公司預期在此政策推動下，電影後製特效占整體電影製作預算比重將明顯提升，VHQ身為中國大陸影像後製的領導廠商，將可望受惠。

VHQ指出，在今年與Facebook持續合作後，今年年初在Netflix官方後製合作的徵選之中，不論藝術創意、畫面呈現、影像構圖、編繪技術等各項指標上，都通過考核闖入決選，最終成為亞洲合作夥伴；目前Netflix已與VHQ開始進行第一部華人題材玄幻類大型網劇的特效後製業務，全劇由美國總部主導開發，雙方並已積極洽談後續合作事宜，為VHQ拓展國際市場再下一城。

VHQ也表示，今年木星時代對電視劇的預計製作進度約1.5部，並可望認列一部電視劇營收，其中電視劇若有特效之應用，亦將替VHQ帶來相關後製特效收入，預估今年電視劇的製作及後製業務將可明顯挹注營收。今年VHQ與木星時代的上下游整合效益將逐步顯現，公司正式跨足電視劇製作業務，進一步提高整體影像後製規模。VHQ在11日股價收178.5元，上漲1元。

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