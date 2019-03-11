亞獅康與BIOGENETICS締約 簽訂血癌藥於南韓授權案

2019-03-11 15:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



亞獅康-KY （6497）今（11）日宣布，與南韓知名醫療產品公司BioGenetics 擴大雙方策略合作範疇，簽署一項新的商品化協議，將合作進行 ASLAN003 於南韓市場所有適應症之商品化活動。

亞獅康將授權 BioGenetics ASLAN003 於南韓進行商品化之獨家權利，其中，BioGenetics 將支付亞獅康100萬美元（逾新台幣3,000萬元）之簽約金和最高達800萬美元（逾新台幣2,400萬元）之銷售與研發里程金。

此外，亞獅康-KY 將可依銷售淨額分層收取1字頭高位數至2字頭中位數之雙位數比率權利金，BioGenetics 將資助 ASLAN003 急性骨髓性白血病臨床試驗之全球研發費用，並將負責取得 ASLAN003 在南韓前期和所有後續相關之法規核准。

ASLAN003 為一口服、強效的二氫乳清酸脫氫酶（DHODH）抑制劑，可望成為急性骨髓性白血病治療領域中之同級首見療法。亞獅康目前正在執行 ASLAN003 針對急性骨髓性白血病之 2a 期最佳劑量臨床試驗，並預計於 2019 年上半年取得期中數據。

亞獅康最近於第 60 屆美國血液學會年會發表的初步研究數據指出ASLAN003 在復發/難治性急性骨髓性白血病患者已展現安全性和初步治療效果。

在先前的臨床試驗中，ASLAN003 展現出對 DHODH 具有強效的抑制能力、無第一代抑制劑和其他急性骨髓性白血病新型療法的相關毒性，並具備誘導芽細胞分化的潛力，此藥可望應用於類型廣泛的急性骨髓性白血病病患。ASLAN003 已取得美國 FDA 授予之急性骨髓性白血病孤兒藥資格認定。

亞獅康執行長傅勇表示，ASLAN003有潛力成為急性骨髓性白血病之同級首見療法，已經觀察到藥物初步的臨床效果，也對今年稍晚這項試驗即將出爐的第一部分臨床數據十分期待。

這項 ASLAN003 授權協議是亞獅康與BioGenetics第二個商品化協議。2019 年2月，亞獅康與BioGenetics 簽署協議，雙方將合作針對亞獅康領先藥物 varlitinib 所有適應症於南韓市場進行商品化活動。

亞獅康於2012年5月向 Almirall 取得授權，引進 ASLAN003 全球之研發與商品化權利。根據該授權協議，亞獅康須支付 Almirall 授權收入低雙位數比率之金額。