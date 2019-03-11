親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

屈臣氏網購系統驚傳漏洞 1500萬商品統統只要0元

剛決定降價 特斯拉電動車又喊漲？

台新金前二個月獲利 勁揚27%

2019-03-11 15:48經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

台新金控今（11）日舉辦2018年第4季法人說明會，公布去年全年的營運成果，2018年稅後淨利129.3億元，每股稅後純益（EPS）1.09元，股東權益報酬率9.06%，年底每股淨值為12.33元；展望今年，在消金放款、企金放款及財富管理等各項業務預期都將持續成長。

今天法說會由該總經理林維俊、財務長賴昭吟、投資長簡展穎以及子公司台新銀行總經理尚瑞強、法人金融事業總處執行長林淑真五人共同主持。

林維俊表示，台新金控去年在淨利息收入、淨手續費收入及投資收益等主要收入均較前年成長，營業收入年增5.1%；惟基於穩健原則，對普天集團應收帳款承購業務可能損失也在去年全數提列備抵，因而全年稅後淨利較前期減降1%，林維俊也指出，台新金控今年前二月稅後淨利年成長達27% ，全年將持續穩健積極的推動各項業務。

台新金控去年淨利息收入、淨手續費收入、投資收入之年成長率分別為4.6%、4.4%及9.4%；子公司台新銀行的總放款餘額較前一年度成長6.1%，總存款餘額成長5.6%，外幣放款則成長12.9%。信用卡相關業務的全年簽帳金額成長19.3%；在子公司台新證券經紀業務市占率持續上升，淨手續費收入年成長達76.5%。

今日法說會上，林維俊特別提到台新銀行上海辦事處已在今年1月獲金管會核准，並視為台新銀行布局大陸業務的重要里程；並將持續於亞洲南向及西進的布局，透過香港、新加坡、東京、布里斯本等海外分行積極強化海外獲利占比。

由於金管會將開放二家純網銀設立，目前正在進行資格審核，因應未來純網銀的競爭，尚瑞強表示台新銀行在數位化服務的經營相當投入，將會持續運用先進的金融科技技術，優化虛實通路的整合 ，讓數位化服務不論在功能、產品都能更加的友善、便捷及多元。

台新金舉行法說，公布今年前二個月獲利勁揚27%，全年持續穩健衝刺各項業務。圖／台...
台新金舉行法說，公布今年前二個月獲利勁揚27%，全年持續穩健衝刺各項業務。圖／台新金提供
分享

台新金控法說會
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

台股量縮震盪整理 汽車造紙類股表現佳

2019-03-11 14:23

微軟告鴻海 法人：可能與富智康有關

2019-03-11 11:42

鴻海遭微軟控告 股價力守70元之上

2019-03-11 11:09

三星機皇發威 供應鏈吃補

2019-03-11 14:31

尚凡轉盈賺逾一個股本 股價衝200元

2019-03-11 14:23

遭微軟提告 鴻海股價平盤遊走

2019-03-11 14:23

傳蘋果今年推AR新品 正崴強攻漲停

2019-03-11 14:23

高檔整理8天 台股守月線震震紅

2019-03-11 14:23

陸面板廠擴產 零組件、偏光片放閃

2019-03-11 14:23

陸股走揚 台股開低走高小漲8點收10,250

2019-03-11 13:46

均豪2月營收增近5成 志聖連5個月加碼

2019-03-11 12:17

調整租船營運模式 正德去年EPS創6年新高

2019-03-11 11:52

偏光板族群衝高 法人：面板利多題材來自對岸

2019-03-11 10:44

MOSFET有跌價變數 法人估大中獲利恐降

2019-03-11 10:02

處理器缺貨影響營收 宏碁盤中股價跌0.5%

2019-03-11 09:36

美中貿易談判利多出盡 台股轉趨震盪

2019-03-11 09:16

基本面待確認 台股遇壓暫調節

2019-03-11 09:02

麥格理、大和 正向看台股

2019-03-10 23:41

經理人：大盤本周震盪

2019-03-10 23:41

新缺貨概念股／台積電、三陽 買盤挺

2019-03-10 23:09

新缺貨概念股／健策、威健 法人青睞

2019-03-10 23:09

新缺貨概念股／明基材、誠美材 帶勁

2019-03-10 23:09

新缺貨概念股／大億、正道 營運熱轉

2019-03-10 23:09

新缺貨概念股 躍投資亮點

2019-03-10 23:09

一周盤前解析／5G、車電 能見度高

2019-03-10 22:24

鄭文賢專欄／大盤攻年線 留意三變數

2019-03-10 22:24

獲利看旺股 法人青睞

2019-03-10 22:24

華碩、美食 外資按讚

2019-03-10 22:24

塑化、生技 防禦力強

2019-03-10 22:24

16檔績優股漲贏大盤

2019-03-10 22:24

就市論勢／航太、新能源 盤面亮點

2019-03-10 22:14

台股本周多空

2019-03-10 13:28

技術指標／台股整軍輪動 向回檔績優股靠攏

2019-03-10 13:23

台股漲多換氣 守月線戰年線

2019-03-10 13:17

就市論勢／無線充電鏈 可留意

2019-03-08 23:31

富櫃200指數 活絡中小股

2019-03-08 23:31

散熱商機大無限 哪些散熱概念股熱力十足？

2019-03-08 16:45

台股戰火悄然升溫 作帳 改選行情 誰有看頭？

2019-03-08 16:44

就市論勢／高殖利率族群 優選

2019-03-08 00:16
看更多

熱門文章

新缺貨概念股 躍投資亮點

2019-03-10 23:09

獲利看旺股 法人青睞

2019-03-10 22:24

16檔績優股漲贏大盤

2019-03-10 22:24

中鋼追溯降價 下游樂

2019-03-10 22:18

微軟告鴻海 法人：可能與富智康有關

2019-03-11 11:42

新缺貨概念股／明基材、誠美材 帶勁

2019-03-10 23:09

郭明錤點名正崴有機會組裝蘋果首代AR 股價攻波段高

2019-03-11 10:58

盟立在手訂單逾140億

2019-03-10 22:12

鴻海遭微軟控告 股價力守70元之上

2019-03-11 11:09

麥格理、大和 正向看台股

2019-03-10 23:41

誠美材：葉美麗開董事會不合法

2019-03-10 22:12

華碩、美食 外資按讚

2019-03-10 22:24

新缺貨概念股／健策、威健 法人青睞

2019-03-10 23:09

今日台股盤前重點掃描

2019-03-11 07:17

新缺貨概念股／台積電、三陽 買盤挺

2019-03-10 23:09

由田、牧德 強攻智慧製造

2019-03-10 22:12

手機零組件族群2月營收谷底 法人看好下半年

2019-03-11 11:08

TPK吸金 二檔紅不讓

2019-03-10 22:30

山林水 強攻廚餘發電

2019-03-10 22:18

塑化、生技 防禦力強

2019-03-10 22:24

三星S10銷售猛 供應鏈樂

2019-03-11 12:27

經理人：大盤本周震盪

2019-03-10 23:41

MOSFET有跌價變數 法人估大中獲利恐降

2019-03-11 10:02

一周盤前解析／5G、車電 能見度高

2019-03-10 22:24

SM漲價 台化國喬利多

2019-03-10 22:18

崇越電 今年獲利拚新高

2019-03-10 22:19

網家成長12% 行動商機大

2019-03-10 22:13

偏光板族群衝高 法人：面板利多題材來自對岸

2019-03-11 10:44

金融股有撐 台股平盤震盪

2019-03-11 11:32

增持立訊股權拚跨入車用？和碩：純粹財務投資

2019-03-11 10:20

中華電徵才 前進成大

2019-03-10 22:16

處理器缺貨影響營收 宏碁盤中股價跌0.5%

2019-03-11 09:36

興櫃銅板股 帶頭強彈

2019-03-10 22:20

陸股走揚 台股開低走高小漲8點收10,250

2019-03-11 13:46

5G基地台載板需求看佳 景碩第2季業績看增10%

2019-03-11 12:03

勤誠前二月績增19%

2019-03-10 22:14

晶彩科2月業績年增逾400% 股價開紅漲停

2019-03-11 09:44

和鑫跨足旅館預計10月開幕 看好將是未來重要事業

2019-03-11 13:09

興櫃新星／捷流擴產能 獲利衝高

2019-03-10 22:20

新缺貨概念股／大億、正道 營運熱轉

2019-03-10 23:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top