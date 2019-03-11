台新金前二個月獲利 勁揚27%

2019-03-11 15:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



台新金控今（11）日舉辦2018年第4季法人說明會，公布去年全年的營運成果，2018年稅後淨利129.3億元，每股稅後純益（EPS）1.09元，股東權益報酬率9.06%，年底每股淨值為12.33元；展望今年，在消金放款、企金放款及財富管理等各項業務預期都將持續成長。

今天法說會由該總經理林維俊、財務長賴昭吟、投資長簡展穎以及子公司台新銀行總經理尚瑞強、法人金融事業總處執行長林淑真五人共同主持。

林維俊表示，台新金控去年在淨利息收入、淨手續費收入及投資收益等主要收入均較前年成長，營業收入年增5.1%；惟基於穩健原則，對普天集團應收帳款承購業務可能損失也在去年全數提列備抵，因而全年稅後淨利較前期減降1%，林維俊也指出，台新金控今年前二月稅後淨利年成長達27% ，全年將持續穩健積極的推動各項業務。

台新金控去年淨利息收入、淨手續費收入、投資收入之年成長率分別為4.6%、4.4%及9.4%；子公司台新銀行的總放款餘額較前一年度成長6.1%，總存款餘額成長5.6%，外幣放款則成長12.9%。信用卡相關業務的全年簽帳金額成長19.3%；在子公司台新證券經紀業務市占率持續上升，淨手續費收入年成長達76.5%。

今日法說會上，林維俊特別提到台新銀行上海辦事處已在今年1月獲金管會核准，並視為台新銀行布局大陸業務的重要里程；並將持續於亞洲南向及西進的布局，透過香港、新加坡、東京、布里斯本等海外分行積極強化海外獲利占比。