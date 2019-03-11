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美時戒癮藥發威 2月營收突破10億元

2019-03-11 15:35經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

美時（1795）今天公告，該公司2月自結合併營收首次突破10億元大關，年增113%，改寫單月營收歷史新高。美時表示，其下自行開發的戒癮藥Buprenorphine/Naloxone舌下含片，2月甫於美國上市，為營收跳升主要動能。

美時説，由於透過堅實的供應鏈管理，初期上市階段相當成功；因首波上市之學名藥於二月已開始侵蝕原廠市場，美時基於穩健保守原則以實際處方狀況認列。美時也指出，儘管今年2月工作天數較往年更少，既有業務與去年幾近持平。

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