iXR出貨趨緩 和碩2月營收月減33.4％

2019-03-11 15:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



iPhone XR出貨趨緩，加上農曆春節工作天數減少影響，致使和碩（4938）2月營收降至816.45億元，跌破千億大關，月減33.4％。和碩即將於14日舉行法說，到時將公布2018年財報，及釋出今年度展望。

iPhone XR銷量不如預期，加上2月農曆春節工作天數減少影響，導致和碩2月營收降至816.45億元，跌破千億大關，年增6.3％、月減33.4％，累計今年前兩個月營收2,042.79億元，年增3.2％。

隨著去年底蘋果在全球啟動大降價，範圍自iPhone XR 等新機型及iPhone 8等舊機型，尤其在蘋果最重視的中國市場，降價幅度更大。隨著蘋果的降價刺激銷量，供應鏈指出，的確對XR銷量帶來正面幫助，但目前仍處於銷庫存狀況，還不到追單。

和碩尚未公佈去年第4季財報，公司將於週四舉行法說會，由執行長廖賜政、財務長林秋炭主持，屆時將公佈2018年報，及今年度展望。

受到iPhone XR出貨不如預期，拖累主要代工廠和碩2018年營運不如預期，展望2019年，和碩看好運算業務及物聯網（IoT）兩大領域將有不錯的成長，有信心今年營收再戰高峰。

展望今年，和碩副董事長程建中指出，去年全球經濟詭譎，且部分客戶碰上困難，但和碩在多元化布局下，還是破紀錄寫下佳績，相信和碩2019年可以再創高峰。