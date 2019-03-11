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工會北上陳情 潤泰全：虧損擴大才決定關廠

2019-03-11 12:35經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

潤泰全（2915）楊梅廠吹熄燈號，工會今（11）日到證交所陳情，對此，潤泰全指出，該司已持續努力多年，維繫楊梅廠經營，惜因市場變遷結果致楊梅廠生產成本過高，已無法符合客戶需求。因連年產生虧損，且虧損持續擴大，公司董事會決定自4月26日起歇業。

該公司強調，訂單委託衛星工廠生產，為公司歷年來的業務常態之一，亦為紡織業常見的業務型態，此與楊梅廠歇業無關。

該公司亦指出，潤泰全楊梅廠至4月26日止仍維持正常生產，楊梅廠廠房土地、機器設備、成品、半成品及原料等目前尚無具體處理計畫。

楊梅廠本國籍員工162人中，符合退休條件93人、資遣69人，69人中有28人實為已辦過退休再回任的人員。

對於資遣員工，該公司目前積極輔導轉介至關係企業等公司。目前已於108年2月27日及3月8日辦理兩場輔導徵才說明會，已約有45人次參加面談，該公司後續將持續辦理，以協助員工應徵新職。

該公司已依法辦理相關事宜，及盡最大努力關懷員工並提供協助，期待協商尋求共識、解決問題，創造雙贏。

潤泰全工會今日指出，潤泰全仍有800萬碼的訂單數量，卻決定關廠，將訂單轉移到中國生產，盼潤泰全將中國生產訂單轉移回楊梅廠生產，且希望政府單位介入監督潤泰全公司關廠決定，避免犧牲勞工及股東權益。

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