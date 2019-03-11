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微軟告鴻海 法人：可能與富智康有關

2019-03-11 11:42經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

科技巨頭微軟（Microsoft）狀告鴻海集團（2317），指控鴻海未遵守2013年的一項專利授權協議，未支付權利金。對此，國內法人猜測，可能與鴻海集團旗下富智康（FIH）有關，主要因後者生產非蘋陣營手機及平板，而此項法律行動，對鴻海今年收益也將產生負面影響。

鴻海受到2月營收創55個月新低及法律戰陰影影響，導致今（11）日股價走軟，走勢開低走低，盤中在70.5元平盤下震盪。

微軟在美國加州北區聯邦地方法院，對鴻海集團提起訴訟，指控鴻海集團未遵守2013年的一項專利授權協議，未支付權利金。不過，微軟並未公佈哪些產品違反專利授權協議，但強調與鴻海合作關係仍很重要。

對此，鴻海集團發出聲明強調，不評論正在進行中的司法案件。不過，國內法人出示報告，指出雖然不清楚兩者的協議涵蓋哪些產品，但基於微軟先前表示已與鴻海在Android和Chrome OS 達成專利協議，猜測該法律行動與鴻海集團旗下富智康業務有關。

鴻海集團旗下分為富士康及富智康，前者以生產iPhone為主，至於富智康則製造非蘋陣營手機及平板，客戶群涵蓋HMD、小米、華為等大廠。法人認為，微軟對鴻海集團提起訴訟，對鴻海今年收益呈現負面影響。

除了面臨法律戰攻防，在鴻海本業方面，日前公佈2月營收2,656.33億元，跌破3,000億元大關，月減35.9%、年減4.4%，創下2014年8月以來新低。累計今年前兩個月營收6797.28億元，年增0.2%。

以個別產品來看，鴻海表示，若是以月增率來看，2月的營收表現，以運算產品表現最佳，通訊產品次之，最後是消費性電子產品。若是以年增率來看，2月表現最好的產品是通訊產品，再來是運算產品，最後是消費性電子產品。

鴻海2月營收下滑主要受到iPhone銷量不如預期影響，以及適逢農曆春節工作天數減少衝擊。

法人指出，2月營收符合預期。目前蘋果針對iPhone XR 展開促銷活動，供應鏈對於該機出貨展望略微上調，但大部份投資人不擔心上半年出貨上修或下調，主要關注今年新iPhone展望是否優於預期。

科技巨頭微軟狀告鴻海集團（2317），對此，國內法人猜測，可能與鴻海集團旗下富智...
科技巨頭微軟狀告鴻海集團（2317），對此，國內法人猜測，可能與鴻海集團旗下富智康（FIH）有關。圖為富智康廊坊廠。 聯合報系資料照
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