潤泰全楊梅廠關廠 工會：訂單滿滿都轉至中國黨營事業

2019-03-11 11:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



潤泰全球2月底發布重訊宣布桃園楊梅廠將於4月26日歇業，廠房聘僱連同本國與外國籍共303名員工將全部資遣，今（11）日上午工會代表數十人前往台北證交所抗議，要求政府單位應積極介入監督潤泰全球公司關廠決定，避免犧牲勞工及股東權益。同時，工會代表更指出，潤泰全球訂單滿滿，關廠弊端疑點重重，工會反對關廠，呼籲員工工作權需要被保障。

潤泰全球楊梅二廠企業工會理事長劉貞勝指出，資方自2月底發布重訊後，卻未有任何公開表述投資者相應損失，只藉解雇勞工停止生產，降低成本、增加利得營造假象。因此，勞工絕不屈從資方惡意捨棄，將堅守工作崗位爭取應有的工作權。

此外，桃園市產業總工會秘書長葉瑾瑜進一步指出，日前潤泰全球還表示，162名本籍勞工中，已有41位轉介到附近工廠服務，但實情卻是公司在轉職說明會上，提出所有集團工作內容，但這些都是基層勞工無法勝任的。

像是需具備基本識圖能力的預鑄廠生產人員，還有工地成控、品管、內業、繪圖、機電維修，則是須證照及專業能力，甚至必須到屏東里港、宜蘭冬山等地擔任水泥或美特耐的生產人員，完全就是刻意刁難，潤泰全球資方惡意欺騙主管機關，因為目前根本無人成功轉職。

葉瑾瑜更指出，根據了解，現今潤泰全球仍有800萬碼的訂單數量情況下卻決定關廠，是因為已逐步將公司訂單轉至中國黨營事業「華茂集團」旗下在安徽安慶的工廠製造。

可見潤泰全球關廠真正意圖，是拋棄紡織廠勞工，資方假借關廠解僱台灣勞工，停止生產以降低成本，製造獲利假象，卻隱匿潤泰楊梅廠名下龐大資產，包含：廠房、設備、原料庫存、成品、半成品，皆將因停產驟降甚至損失，明顯有失上市公司誠信管理原則。