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手機零組件族群2月營收谷底 法人看好下半年

2019-03-11 11:08經濟日報 記者周克威╱即時報導

大立光（3008）、美律、致伸、可成等手機零組件族群2月營收，主要受中國農曆年假期使工作天數減少影響，較上月下滑，法人預期，手機零組件業者第1季營收受淡季效應影響，預估下半年將受惠手機新產品上市備貨潮帶動，而較上半年改善增長。

大立光2月營收月減24.3%、年增14.1%，分析師指出，大致符合市場預期，上月營收主要受中國農曆年假期影響使工作天數減少而較上月下滑，但3月工作天數恢復正常，加上手機鏡頭ODM客戶新產品上市備貨開始拉貨，預估營收將較2月成長回溫。

雖上半年仍處於蘋果手機鏡頭ODM淡季，但預期大立光第2季營收也將受惠部分Android智能手機廠客戶新產品上市的手機高階鏡頭備貨ODM新訂單挹注，較本季增長回溫。

分析師指出，美律2月營收為月減55.1%、年增48.5%，表現不如市場預期，營收下滑主要受中國農曆年假期因素使工作天數減少所影響，預期3月將受惠工作天數回復正常而較2月回升，估計第2季起，營收將可望受惠娛樂頭戴式耳機及手機揚聲器等ODM新訂單陸續挹注而增長回升。

致伸2月營收月減46.7%、年增6.9%，預期本季仍將受聲學產品、手機相機鏡頭模組及PC週邊等ODM淡季效應影響，而較上季下滑，但預期第2季起受惠ODM新訂單陸續挹注而逐漸增長。

可成2月營收月減30%、年減39.6%，表現不如市場預期，主要受iPhone XR鋁合金邊框+曲面玻璃背殼貼合代工服務上市備貨新訂單，自去年第4季中後期拉貨不如預期，以及美系NB金屬機殼戶受英特爾CPU供貨不足等因素影響，而使營收呈現遞減走勢，估計上半年營收也將受金屬機殼等ODM淡季效應影響，但上半年旺季營收較上半年改善回溫。

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