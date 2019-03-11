親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

「言論自由」將成五星旗與極右主義的溫床？

兩會美女翻譯大集合！最紅的小趙薇 領導為何硬要帶上她

偏光板族群衝高 法人：面板利多題材來自對岸

2019-03-11 10:44經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

面板零組件族群晶彩科（3535）開盤衝上漲停，買盤也簇擁力特、誠美材及明基材等股相關個股，法人表示，主要是偏光板傳出漲價，因中國大陸產能開出，接下來可留意面板零組件廠的題材。

群益投顧說，2019年LCD產業挑戰嚴峻，一線面板廠評價多受到壓抑，落在歷史低點，惟一旦熬過最壞時期，重新評價利多可以期待。

面板零組件廠中不乏受惠於中國面板產能開出之個股，包括：偏光片廠誠美材、明基材、LCD材料廠達興材料、TV控制板打件廠台表科、OLED耗材供應商達運、背光模組廠中光電。其中，達興材料、台表科、中光電有穩定獲利且各有題材，為可留意之標的。

中國面板廠挾充沛產能及在地市場奧援，無論在大尺寸TV應用，還是中小尺寸手機應用，均已躍居主要LCD面板供應商，產業地位大幅提升。

2018~2021年中國8.6代線、10.5／11代線產能大幅擴充，LCD面板供過於求成為常態；韓國兩大面板廠LGD、SDC將投資重心轉往OLED，避開LCD戰場。

群益投顧表示，台灣兩大面板廠友達、群創耕耘高階、利基產品以提高既有產線附加價值，並朝系統整合、解決方案供應商方向發展。

群益投顧說，在大世代產線擴充之下，TV大尺寸趨勢不變；由於更多品牌廠推出產品，以及2020年東京奧運8K訊號轉播在即，8K TV市場加溫。

OLED TV與 QLED TV在高階TV市場的激烈競爭依舊。

IT方面，在電競Monitor出貨量攀升增添活水之下，Monitor市場結束七年市場衰退；窄邊框輕薄NB在小機身裏塞入大螢幕，成為NB產品設計趨勢。

在Smartphone高屏佔比風潮下，全屏／異形面板搶手，出貨量大幅增加。PID維持兩位數穩定成長，4K／大尺寸／窄邊框為發展方向 ；車用顯示面板長線需求成長趨勢亦未改變。

中國面板廠挾充沛產能及在地市場奧援，無論在大尺寸TV應用，還是中小尺寸手機應用，...
中國面板廠挾充沛產能及在地市場奧援，無論在大尺寸TV應用，還是中小尺寸手機應用，均已躍居主要LCD面板供應商，產業地位大幅提升。 圖／聯合報系資料照片
分享

面板LCD中光電
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

MOSFET有跌價變數 法人估大中獲利恐降

2019-03-11 10:02

處理器缺貨影響營收 宏碁盤中股價跌0.5%

2019-03-11 09:36

美中貿易談判利多出盡 台股轉趨震盪

2019-03-11 09:16

基本面待確認 台股遇壓暫調節

2019-03-11 09:02

麥格理、大和 正向看台股

2019-03-10 23:41

經理人：大盤本周震盪

2019-03-10 23:41

新缺貨概念股／台積電、三陽 買盤挺

2019-03-10 23:09

新缺貨概念股／健策、威健 法人青睞

2019-03-10 23:09

新缺貨概念股／明基材、誠美材 帶勁

2019-03-10 23:09

新缺貨概念股／大億、正道 營運熱轉

2019-03-10 23:09

新缺貨概念股 躍投資亮點

2019-03-10 23:09

一周盤前解析／5G、車電 能見度高

2019-03-10 22:24

鄭文賢專欄／大盤攻年線 留意三變數

2019-03-10 22:24

獲利看旺股 法人青睞

2019-03-10 22:24

華碩、美食 外資按讚

2019-03-10 22:24

塑化、生技 防禦力強

2019-03-10 22:24

16檔績優股漲贏大盤

2019-03-10 22:24

就市論勢／航太、新能源 盤面亮點

2019-03-10 22:14

台股本周多空

2019-03-10 13:28

技術指標／台股整軍輪動 向回檔績優股靠攏

2019-03-10 13:23

台股漲多換氣 守月線戰年線

2019-03-10 13:17

就市論勢／無線充電鏈 可留意

2019-03-08 23:31

富櫃200指數 活絡中小股

2019-03-08 23:31

散熱商機大無限 哪些散熱概念股熱力十足？

2019-03-08 16:45

台股戰火悄然升溫 作帳 改選行情 誰有看頭？

2019-03-08 16:44

就市論勢／高殖利率族群 優選

2019-03-08 00:16

「台灣先生」縱橫台股30年完整告白 谷月涵退休入籍做正港台灣人

2019-03-07 15:20

緯穎大爆發 緯創持股卻減半的祕密

2019-03-07 15:14

8兆人民幣鐵公基將引爆哪些股票？

2019-03-07 13:27

市場的真相猶如蒙娜麗莎的微笑

2019-03-03 08:45

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

新缺貨概念股 躍投資亮點

2019-03-10 23:09

獲利看旺股 法人青睞

2019-03-10 22:24

16檔績優股漲贏大盤

2019-03-10 22:24

新缺貨概念股／明基材、誠美材 帶勁

2019-03-10 23:09

中鋼追溯降價 下游樂

2019-03-10 22:18

盟立在手訂單逾140億

2019-03-10 22:12

麥格理、大和 正向看台股

2019-03-10 23:41

權證教戰／量縮趨勢不明 短打為宜

2019-03-10 13:26

今日台股盤前重點掃描

2019-03-11 07:17

新缺貨概念股／健策、威健 法人青睞

2019-03-10 23:09

誠美材：葉美麗開董事會不合法

2019-03-10 22:12

新缺貨概念股／台積電、三陽 買盤挺

2019-03-10 23:09

華碩、美食 外資按讚

2019-03-10 22:24

由田、牧德 強攻智慧製造

2019-03-10 22:12

台股本周多空

2019-03-10 13:28

技術指標／台股整軍輪動 向回檔績優股靠攏

2019-03-10 13:23

台股波段漲千點量縮價跌 法人：留意貿易談判

2019-03-10 13:43

塑化、生技 防禦力強

2019-03-10 22:24

山林水 強攻廚餘發電

2019-03-10 22:18

經理人：大盤本周震盪

2019-03-10 23:41

一周盤前解析／5G、車電 能見度高

2019-03-10 22:24

TPK吸金 二檔紅不讓

2019-03-10 22:30

SM漲價 台化國喬利多

2019-03-10 22:18

台股漲多換氣 守月線戰年線

2019-03-10 13:17

網家成長12% 行動商機大

2019-03-10 22:13

崇越電 今年獲利拚新高

2019-03-10 22:19

中華電徵才 前進成大

2019-03-10 22:16

MOSFET有跌價變數 法人估大中獲利恐降

2019-03-11 10:02

勤誠前二月績增19%

2019-03-10 22:14

處理器缺貨影響營收 宏碁盤中股價跌0.5%

2019-03-11 09:36

新缺貨概念股／大億、正道 營運熱轉

2019-03-10 23:09

興櫃銅板股 帶頭強彈

2019-03-10 22:20

傳奇跳增四倍 有望轉盈

2019-03-10 22:13

興櫃一周／成交十強 生醫占五檔

2019-03-10 22:20

興櫃新星／捷流擴產能 獲利衝高

2019-03-10 22:20

研華去年每股盈餘9.02元創新高 股價漲逾1%

2019-03-11 09:57

美中貿易談判利多出盡 台股轉趨震盪

2019-03-11 09:16

欣巴巴上半年夠利

2019-03-10 22:19

華園董座陳海尼迎錢潮 搶搭韓流

2019-03-10 22:16

台康上櫃案 12日審議

2019-03-10 22:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top