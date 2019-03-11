偏光板族群衝高 法人：面板利多題材來自對岸

2019-03-11 10:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



面板零組件族群晶彩科（3535）開盤衝上漲停，買盤也簇擁力特、誠美材及明基材等股相關個股，法人表示，主要是偏光板傳出漲價，因中國大陸產能開出，接下來可留意面板零組件廠的題材。

群益投顧說，2019年LCD產業挑戰嚴峻，一線面板廠評價多受到壓抑，落在歷史低點，惟一旦熬過最壞時期，重新評價利多可以期待。

面板零組件廠中不乏受惠於中國面板產能開出之個股，包括：偏光片廠誠美材、明基材、LCD材料廠達興材料、TV控制板打件廠台表科、OLED耗材供應商達運、背光模組廠中光電。其中，達興材料、台表科、中光電有穩定獲利且各有題材，為可留意之標的。

中國面板廠挾充沛產能及在地市場奧援，無論在大尺寸TV應用，還是中小尺寸手機應用，均已躍居主要LCD面板供應商，產業地位大幅提升。

2018~2021年中國8.6代線、10.5／11代線產能大幅擴充，LCD面板供過於求成為常態；韓國兩大面板廠LGD、SDC將投資重心轉往OLED，避開LCD戰場。

群益投顧表示，台灣兩大面板廠友達、群創耕耘高階、利基產品以提高既有產線附加價值，並朝系統整合、解決方案供應商方向發展。

群益投顧說，在大世代產線擴充之下，TV大尺寸趨勢不變；由於更多品牌廠推出產品，以及2020年東京奧運8K訊號轉播在即，8K TV市場加溫。

OLED TV與 QLED TV在高階TV市場的激烈競爭依舊。

IT方面，在電競Monitor出貨量攀升增添活水之下，Monitor市場結束七年市場衰退；窄邊框輕薄NB在小機身裏塞入大螢幕，成為NB產品設計趨勢。