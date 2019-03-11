基本面待確認 台股遇壓暫調節

2019-03-11 09:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析，聯準會緩升息與美中貿易協商和緩，扭轉市場悲觀情緒，資金挹注台股催生反彈，不過走到現階段，激勵投資信心的利多消息逐漸鈍化，財報公布也對個股造成干擾，產業實質回溫狀況將逐漸主導盤勢發展。

技術面上，加權指數除10,500點上方壓力不小，至8日收盤亦還未趁勢補上去年10月跳空缺口；至於第1季至今表現略勝一籌的櫃買指數，近兩周最多只上漲1.3%，但光是7日單日就下跌1.5%，波動明顯加劇，要掌握個股的輪動難度更高。此外，觀察盤面資金有轉戰偏投機股跡象，也意味強勢題材的領頭性待觀察。

周書玄指出，風險性資產評價要持續上升的關鍵有三，首先主要央行貨幣政策保持寬鬆立場，聯準會對升息與縮表採謹慎觀望，今年升息次數有機會降低，縮表行動也可能結束，加上全球通膨壓力不大，有助股市彈升。

其次，美中貿易摩擦須獲正面的階段解決，基於美方正式確認談判期限延長，並擬於27日兩國峰會訂定協議，因此樂觀預期；最後，企業EPS要能重回加速增長，目前主要風險在於產業上半年普遍處於庫存調整期，營運動能較弱。

整體而言，台股此波評價面反彈仍有續漲潛力，短期看財報公布是否干擾強勢個股走勢，並關注殖利率題材；中期看是否景氣如市場最樂觀預期在第2季開始回溫，產業庫存調整快則第1季底、慢則在第2季調整完畢，只要獲利成長壓力變數未散，就僅以反彈視之，待營收增速開始加溫才會有較明確多頭動能。

產業題材方面，Android廠商發表摺疊式光學指紋辨識手機，希望能刺激消費者換機需求，正面看到相關供應鏈後市，包括無線充電板有機會成為手機配件中銷售較佳產品。

5G基礎建設持續進行，帶動部分設備廠商業績。非電則留意環保與東南亞經濟受惠股，中概內需略有受惠於美中貿易局勢和緩。