富邦多元收益II ETF傘型基金 今日開募

2019-03-11 09:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



2019年全球經濟受到美中貿易、地緣政治影響，波動將加劇，富邦投信推出富邦多元收益II ETF傘型基金，將自3月11日起展開募集，該基金包含3檔子基金，有攻也有守，股債多元配置，能滿足投資人不同需求。

富邦多元收益II ETF傘型基金旗下3檔子基金，分別為股票型的富邦中國中証中小500 ETF基金（股票簡稱：富邦中証500、股票代號：00783），以及債券型的富邦中國美元投資等級債券ETF基金（股票簡稱：富邦中國投等債、股票代號：00784B）及富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金（股票簡稱：富邦金融投等債、股票代號：00785B）。

富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示，該基金具備「高（High Grade）」、「吸©（China）」、「金（Financial）」三大特色。

「高（High Grade）」係指高評等的投資等級債，鎖定中國美元投資等級債及長天期銀行業投資等級債，具備優良信評，是核心配置首選；「吸©（China）」則是指中國（股+債）組合，該ETF傘型含括中國中小型成長股、中國高信評與高利率的中債之雙China組合，追求成長性機會；「金（Financial）」是全球銀行產業契機，子基金之一的富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF成分股將挑選基本面展望佳、受惠政策題材面挹注及未來前景看好之利基型銀行產業。

粘瑞益指出，富邦多元收益II ETF傘型基金可說是「攻擊+防禦」的組合，攻擊組的富邦中國中証中小500 ETF基金，追蹤中証小盤500指數，由於中小型A股具備經得起考驗、反彈表現佳、波動較適中及成分股分散等4大優勢，加上目前估值偏低、政策持續出籠、大型指數公司陸續將A股納入或提高A股權重，皆顯示目前正是布局中小型A股的良機。

過去面對金融海嘯後的各項利空，中証小盤500指數表現抗跌，事件結束後漲勢更加凌厲，重大行情不缺席，以2013年美國政府關門為例，中証小盤500指數在事件發生期間上漲4.2%、事件結束後一年上漲25.7%，優於大型股為主的上海綜合指數漲幅8%表現。

另兩檔子基金則是防禦組，粘瑞益表示，富邦中國美元投資等級債券ETF追蹤的富時中國美元投資等級債指數，平均信評A-，富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF追蹤的富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數，平均信評BBB+，故可說是雙核心投資等級債，且2018年即使面臨FED升息壓力，投資等級債基金仍吸金25億美元，成為唯一資金淨流入債券種類。

Fed預估2019年僅將升息二次，歷史經驗顯示，美國升息循環進入後期或降息階段，此時反提供投資等級債進場好時點。參考2006年升息循環尾聲，當年最低利差僅84基本點，目前仍有153基本點，顯示投資級債券並未高估，今年可望延續長多格局。

綜上所述，粘瑞益強調，布局富邦多元收益II ETF傘型基金，無論是一次購足的小資族、資產配置的抱財族、需要教育基金的親子族，或是退休樂活的銀髮族，皆可滿足投資人不同人生階段理財規劃。