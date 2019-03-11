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今日台股盤前重點掃描

2019-03-11 07:17經濟日報 記者徐睦鈞╱即時報導

一、非蘋大拉貨 台廠迎暖流

業界傳出，中國大陸兩大非蘋指標廠華為、OPPO近期積極拉貨，為台積電、大立光、華通淡季接單注入暖流。華為看好年度新旗艦機「P30」系列後市，初期備貨量逾1,600萬支；OPPO考量通路庫存調整進入尾聲，近期追加上百萬支訂單。

二、微軟告鴻海 指控未付權利金

微軟（Microsoft）已在美國加州北區聯邦地方法院，對鴻海集團提起訴訟，指控鴻海集團未遵守2013年的一項專利授權協議，未支付權利金。鴻海是全球最大電子代工廠，此次與微軟的爭議若無法和平落幕，將牽動全球電子業出貨。鴻海昨（10）日對此發布聲明強調，集團不評論正在進行中的司法案件。

三、金控海外投資 帳面大虧1,471億

國際市場變數多，金控集團去年第4季海外投資大虧，未實現損失1,471億元，比前一季暴增1.5倍，創有此統計來最大帳上虧損部位，前十大海外市場全軍覆沒，其中以中國大陸虧最多；金管會將緊盯金控集團風險，並列年度檢查重點。

四、三大電子零組件 報價急跌

受美中貿易紛爭導致不少供應鏈轉移生產線，及終端應用需求急凍影響，去年報價漲翻天的DRAM、被動元件、半導體矽晶圓等三大電子關鍵零組件本季報價急轉直下，DRAM、被動元件跌幅更高達三成，超乎預期，牽動南亞科、國巨、台勝科等大廠營運。

五、麥格理、大和 正向看台股

美股四大指數、台積電及鴻海等指標股相繼跌破月線支撐，引動市場偏空氛圍升溫。不過，外資麥格理與大和資本紛紛基於下半年景氣將轉趨復甦，且部分利空逐步去化，因此仍樂觀看待台股今年表現，目標指數分別上看10,775點與11,300點，為外資圈中台股多頭的代表。

六、3月車市大爆發 產線趕工

3月新車競出，繳出超出預期的佳績。福特FOCUS新車上市二周破千台訂單，和泰車RAV4上市前二周預接單就破3,000台，裕日車KICKS去年底上市以來，接單已破6,500台，車市呈現一片訂單超出供應量的榮景，與業者年初的悲觀預期全然不同。

七、台泥拓市 深耕歐洲事業

台泥去年進軍土耳其，今年將深耕歐洲事業版圖，台泥董事長張安平透露，目前有葡萄牙等幾個歐洲案子正在談，項目「不只是水泥」 。據了解，台泥多角化營運已跨足綠能、廢棄物處理及循環經濟事業等三大領域，可望成為未來發展的重要版塊。

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