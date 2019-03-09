「綠巨人」中華郵政買股票 有這幾項原則

2019-03-09 10:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



台灣公債殖利率太低，就連「綠巨人」中華郵政也買不下去，除鎖定利率較高的冷門券外，也適度增加海外投資與國內股票部位，以拉高整體投資報酬率。

為去化資金，中華郵政近期將適度提高海外投資與台股投資的配置比重，將鎖定產業前景佳且殖利率在4%以上的績優股，逢低進場布局。

中華郵政主管透露，內部鎖定加碼4%以上高殖利率股票，但除了殖利率高，產業與獲利前景也要好，例如，傳產會鎖定台塑四寶，電子業會避開太陽能、面板，鎖定獲利前景較好的半導體、晶圓代工，5G概念與電信類股等。

截至去年底，中華郵政台股部位約1,100億~1,200億元，今年可加碼空間還有200、300億元，仍將伺機買台股。

手握逾7兆元的可運用資金需去化，中華郵政過去時常大舉加碼債市，因此，每月出爐的債市買賣超統計，中華郵政就算不是買超王，至少也會名列前茅，但今年2月，中華郵政買債金額明顯縮手，連前30名都排不上。

根據了解，「綠巨人」買債縮手，主要是台債殖利率實在太低，10年期只有0.81%，而中華郵政收受的存款，1年期至少要付出1%以上的成本，投資利率低於此水準的公債等於是「倒賠」。

基於對「絕對報酬」的要求，中華郵政近期調整投資策略，轉而加碼海外投資與台股部位，就算要買債，也會選利率比較高、快到期的冷門券。

國際主要央行堅守寬鬆貨幣政策基調，使各國公債殖利率紛紛下修，台灣公債也順應國際潮流，10年期主流公債殖利率收盤下跌1.18個基本點，昨（8）日收在0.8163%，近期將再度挑戰0.8%技術關卡。