親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

政府服輸！環團告贏 荷蘭提早5年關燃煤發電廠

銀行臨櫃存款3萬元遭拒 櫃員嗆：又不是80歲老人

「綠巨人」中華郵政買股票 有這幾項原則

2019-03-09 10:38經濟日報 記者陳美君╱即時報導

台灣公債殖利率太低，就連「綠巨人」中華郵政也買不下去，除鎖定利率較高的冷門券外，也適度增加海外投資與國內股票部位，以拉高整體投資報酬率。

為去化資金，中華郵政近期將適度提高海外投資與台股投資的配置比重，將鎖定產業前景佳且殖利率在4%以上的績優股，逢低進場布局。

中華郵政主管透露，內部鎖定加碼4%以上高殖利率股票，但除了殖利率高，產業與獲利前景也要好，例如，傳產會鎖定台塑四寶，電子業會避開太陽能、面板，鎖定獲利前景較好的半導體、晶圓代工，5G概念與電信類股等。

截至去年底，中華郵政台股部位約1,100億~1,200億元，今年可加碼空間還有200、300億元，仍將伺機買台股。

手握逾7兆元的可運用資金需去化，中華郵政過去時常大舉加碼債市，因此，每月出爐的債市買賣超統計，中華郵政就算不是買超王，至少也會名列前茅，但今年2月，中華郵政買債金額明顯縮手，連前30名都排不上。

根據了解，「綠巨人」買債縮手，主要是台債殖利率實在太低，10年期只有0.81%，而中華郵政收受的存款，1年期至少要付出1%以上的成本，投資利率低於此水準的公債等於是「倒賠」。

基於對「絕對報酬」的要求，中華郵政近期調整投資策略，轉而加碼海外投資與台股部位，就算要買債，也會選利率比較高、快到期的冷門券。

國際主要央行堅守寬鬆貨幣政策基調，使各國公債殖利率紛紛下修，台灣公債也順應國際潮流，10年期主流公債殖利率收盤下跌1.18個基本點，昨（8）日收在0.8163%，近期將再度挑戰0.8%技術關卡。

中華郵政高殖利率公債
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

14檔營收衝高 法人搶

2019-03-09 00:17

三族群擺尾 櫃買逆勢紅

2019-03-09 00:17

外資賣超110億 股匯雙殺

2019-03-09 00:17

股海指南針／資金強於景氣 看個股表現

2019-03-09 00:50

合庫金股利將創上市新高 估每股逾1.1元

2019-03-09 00:46

就市論勢／無線充電鏈 可留意

2019-03-08 23:31

富櫃200指數 活絡中小股

2019-03-08 23:31

NB代工廠 本季出貨看跌

2019-03-08 23:28

中信、玉山金 外資青睞

2019-03-08 23:28

法人：和碩、臻鼎評等不變

2019-03-08 23:28

陸股暴漲暴跌 陸股槓桿ETF交易狂熱　

2019-03-08 21:13

旭隼2月營收7.39億元 年增11.6%

2019-03-08 19:55

尚凡告別連三年虧損 去年賺超過一個股本

2019-03-08 19:32

國泰金前二月每股盈餘0.65元 暫居國內金控冠軍

2019-03-08 19:14

台股本週下跌1.42% 市值減少0.43兆

2019-03-08 18:34

題材垃圾股雞犬升天 上證指數終結周線八連漲

2019-03-08 17:21

台股短線波動 選股不選市

2019-03-08 17:20

經濟解析／台積電短線臨青黃不接壓力 3大優勢長線發酵

2019-03-08 17:18

散熱商機大無限 哪些散熱概念股熱力十足？

2019-03-08 16:45

台股戰火悄然升溫 作帳 改選行情 誰有看頭？

2019-03-08 16:44

中小型股投資神隊友 富櫃200指數將登場

2019-03-08 16:10

指數近期走整理盤 關注貿易戰結果

2019-03-08 15:09

大盤回檔測月線 儲祥生：多頭須另覓題材挑戰年線反壓

2019-03-08 11:59

新擠進蘋果200大供應鏈 法人對和碩等四家評價中立

2019-03-08 11:57

美科技股重挫 拖累台積電市值跌破6兆

2019-03-08 11:37

油價觸底反彈 塑化報價回升

2019-03-08 09:52

市場觀望美中貿易談判結果 全球股市及台股進入修正

2019-03-08 09:19

蘋果公布新供應商名單 和碩是大贏家

2019-03-08 09:02

今日台股盤前重點掃描

2019-03-08 07:27

就市論勢／高殖利率族群 優選

2019-03-08 00:16

「台灣先生」縱橫台股30年完整告白 谷月涵退休入籍做正港台灣人

2019-03-07 15:20

緯穎大爆發 緯創持股卻減半的祕密

2019-03-07 15:14

8兆人民幣鐵公基將引爆哪些股票？

2019-03-07 13:27

市場的真相猶如蒙娜麗莎的微笑

2019-03-03 08:45

謝金河：尋找春江水暖的鴨

2019-01-31 15:26

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

新擠進蘋果200大供應鏈 法人對和碩等四家評價中立

2019-03-08 11:57

合庫金股利將創上市新高 估每股逾1.1元

2019-03-09 00:46

國巨2月營收31.01億元 月減35%

2019-03-08 15:50

台積電2月營收608.89億年減5.8% 2015年12月以來新低

2019-03-08 13:44

14檔營收衝高 法人搶

2019-03-09 00:17

公股金融高配息 估將發560億元現金

2019-03-08 23:56

第一金可望全配現金股息 殖利率估5％

2019-03-09 00:11

陸股暴漲暴跌 陸股槓桿ETF交易狂熱　

2019-03-08 21:13

台新金控2月獲利11.07億元 累計EPS0.25元

2019-03-08 20:12

中鋼Q2盤價開出 五品項最高調漲490元

2019-03-08 15:08

國泰金前二月每股盈餘0.65元 暫居國內金控冠軍

2019-03-08 19:14

2月營月收／鴻海月減35% 探四年低點

2019-03-09 00:42

法人：台積、鴻海恐有賣壓

2019-03-09 00:38

美股持續疲軟 台股下跌69點收10,241

2019-03-08 13:46

外資賣超110億 股匯雙殺

2019-03-09 00:17

台積2月營收衰退 本月回神

2019-03-09 00:42

中信、玉山金 外資青睞

2019-03-08 23:28

台股收跌69.93點守住月線 三大法人賣超116.45億

2019-03-08 15:03

經濟解析／台積電短線臨青黃不接壓力 3大優勢長線發酵

2019-03-08 17:18

2月營收／國巨月減35% 靜待轉機

2019-03-08 23:28

玉晶光2月營收2.2億元 月減48.27%

2019-03-08 16:42

題材垃圾股雞犬升天 上證指數終結周線八連漲

2019-03-08 17:21

華映2月合併營收1.03億 月減40.9%

2019-03-08 17:06

三星加持 觸控面板族群逆勢揚

2019-03-08 14:33

尚凡告別連三年虧損 去年賺超過一個股本

2019-03-08 19:32

美科技股重挫 拖累台積電市值跌破6兆

2019-03-08 11:37

康舒去年EPS 1.95元 配發現金股利1元

2019-03-08 16:35

CPU缺貨干擾 廣達2月營收月減26%

2019-03-08 17:47

英業達雙重利空影響 2月營收月減42.8%

2019-03-08 16:25

友達2月營收月減3.5％ 大尺寸出貨量增

2019-03-08 13:56

緯創2月營收月減24.9% 3月有望反彈

2019-03-08 17:21

移出蘋果200大供應商 兆利抱「非蘋」股價不驚

2019-03-08 14:33

三族群擺尾 櫃買逆勢紅

2019-03-09 00:17

四大代工廠2月營收衰退 3月季底拉貨將恢復正常

2019-03-08 18:17

華邦旺宏2月營收減逾15% 股價齊跌

2019-03-08 12:41

面板雙虎2月營收 群創年增、友達年減

2019-03-08 14:48

去年獲利、配息創高 橘子漲逾5％

2019-03-08 14:33

聯強2月營收218.2億元 年減5％

2019-03-08 14:30

法人：和碩、臻鼎評等不變

2019-03-08 23:28

中小型股投資神隊友 富櫃200指數將登場

2019-03-08 16:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top