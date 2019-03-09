台股短線將在高檔進行整理

2019-03-09 09:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李定強 ╱即時報導



台股。聯合報系資料照 分享 facebook

本周受到歐洲中央銀行（ECB）調降歐元區今年成長和通膨預測，加劇投資人對全球成長放緩的憂慮，同時中國大陸2月分出口年跌約20.7%不如預期，使得全球股市近期出現大幅回檔，讓多頭氣勢削減一些。

日盛投顧表示，本周上市指數收盤從高檔拉回到10241點，周跌幅約1.42%，因為是本波上漲以來第八周，所以預期本波拉回壓力仍不小，目前年線10460點附近仍有不小壓力，因本周的9周KD值仍上揚中，而短RSI仍高於長RSI，因此仍有利於中期指數反彈，但還不至於多方轉為空方，短線將以2/20長紅K線作為觀察，而此處剛好有12/3高點10148，即10100~10200點附近有支撐，電子股仍是主要觀察重點族群，短線觀察重點將是兩會閉幕前，大陸是否有新政策出台。

至於櫃買指數本周跌幅約0.74%，收在136.37點，周五全球股市大跌，其反而仍收紅，小漲0.08點，除了因周四先前有先出現大幅拉回以外，另外就是指數也接近了月線135.55點附近，由於本波上櫃指數先來到年線附近遇壓而出現拉回，而上市指數也來到年線附近而跟隨出現拉回整理，因此其可作為盤勢領先指標，短線較大壓力在年線約138.6點附近，仍將採高檔輪漲整理。

觀察本周上市盤面結構，以部分電源相關、面板相關與網通族群表現最為強勢，強勢股中，電源相關族群以群電（6412）、飛宏（2457）、聯昌（2431）與群光（2385）等。而面板相關族群則有GIS-KY（6456）與和鑫（3049）等。網通族群則有訊舟（3047）與仲琦（2419）等較強。

觀察本周上櫃盤面結構，則以系統整合、生技股與連接器股等類表現較為強勢，強勢股包括系統整合大綜（3147）與緯軟（4953）等。生技股中天（4128）、寶利徠（1813）、生展（8279）與9穆拉德加捷（4109）等，由於此族群次產業獲利及走勢差異大，因此得留意各公司法人買盤為何。至於連接器族群則有優群（3217）與禾昌（6158）等股。

日盛投顧指出，由於本波大盤上漲逾千點，加上年線壓力已近，雖然本波短線拉回約200點，但就走勢上仍無法馬上出現亮麗反彈，短線將在高檔進行整理，投資人除了留意近期剛公布2月營收之外，在年報公布之前，也應多以基本面作為選股考量，以降低投資風險，而本周可另外留意美國四巫日前指數結算變化。