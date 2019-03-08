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公股金融高配息 估將發560億元現金

2019-03-08 23:56經濟日報 記者夏淑賢╱即時報導

六家上市公股金融股今年股利大方配，除銀行股彰銀（2801）、台企銀（2834）受限法令配發股利在每股0.85元外，四家公股金控--兆豐金（2886）、合庫金（5880）、華南金（2880）、第一金（2892）全部股利都在每股1元以上，使得六家公股金融股現金股息發放總額上看560億元，不僅國庫進帳豐，更增加對外資與機構法人的投資吸引力。

根據法令，銀行盈餘分派限制七成，金控則可達九成。不過，各家金控做法不一，民營金控部分考量財務強度或者因子公司壽險盈餘限制分配，股利配發比率不少都低於六成，甚至還少於五成，但是公股金控一方面有國庫進帳需要，另方面各家公股金控近年都積極提升資訊透明度、爭取外資與機構法人加碼，因此也迎合外資、法人偏好現金股息特性，提高配發比率並盡量以現金股息為主。

所以今年除彰銀、台企銀受限法令配發率不得超越七成外，其餘四家公股金控，股利配發率都在八成甚至近九成，希望有盈餘就盡量分派給股東，與股東分享績效成長的利益。再加上去年公股金融股普遍獲利成長頗佳，尤其台企銀獲利年增率突破五成，因此帶動整體公股金融股股利擴增，現金股息也連帶大幅成長。

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