陸股暴漲暴跌 陸股槓桿ETF交易狂熱

2019-03-08 21:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



華為對美國政府提出法律訴訟，投資人擔心美中重啟貿易戰，加上擔心美國經濟前景，全球主要股市本周多空交戰。在台掛牌的ETF中，本周輪到反向ETF風光表現，正向ETF以美元指數與VIX最強。

陸股農曆年後的多頭行情告一段落，在周線連三紅後收小黑，上證指數本周攻上3,100點後急轉直下，8日大跌4.4%，失守3,000點，累計全周跌0.8%，只有深證中小板指數仍有近2.4%的單周漲幅。

陸港股相關ETF以群益深証中小+R（00643K）漲4.4%最高，其次是富邦恒生國企反1漲3.5%、群益深証中小的3%，分別為本周所有ETF漲幅第一至三名。

美元強，元大S&P黃金反1本周漲3%，元大美元指數正2漲2.9%，分列所有ETF漲幅第四、五名。富邦VIX經歷數周的低迷之後，本周終於揚眉吐氣，價量狂增，全周漲2.9%。

台股受到美股與陸股波及，加權指數全周下跌1.4%。相關ETF中，富邦臺灣加權反1及第一金工業30反1都有1.6%的周漲幅最突出，其次是元大台灣50反1、國泰臺灣加權反1都漲1.5%。

群益金鼎證券指出，台股自從觸碰年線後回檔，同時成交量縮，3月持續進入高檔拉回整理態勢，屬於弱勢量縮整理格局。

陸股急漲後急跌，陸股槓桿ETF成交量居高不下。以8日來說，元大滬深300正2仍以32.3萬張穩穩稱王，其次是富邦VIX的17.9萬張、富邦上証正2的9.3萬張、元大台灣50反1的近6.5萬張、國泰中國A50正2的3.1萬張。