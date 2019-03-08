上奇擬配發3.6元股利 盈餘配發率近100%

2019-03-08 20:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



上奇今天董事會通過，將配發3.6元的股利，其中現金股利為3.1元，股票股利為0.5元，該公司2018年每股純益(EPS)3.66元，盈餘配發率接近100%。

上奇今天也公布2018年營收為52.66億元，2018年稅後純益2.03億元，2018年EPS為3.66元，每股純益創下歷史新高。