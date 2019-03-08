旭隼2月營收7.39億元 年增11.6%

2019-03-08 19:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



旭隼董事長謝卓明。 聯合報系資料照 分享 facebook

不斷電系統（UPS）股王旭隼（6409）2月營收7.39億元，年增11.6%，連續二個月營收都有二位數成長。旭隼表示，主因是全球UPS的委託代工及需求，都穩定成長。

旭隼指出，受到傳統春節年假影響，2月營收則月減32%，前二個月營收18.26億元，年增14.5%；對於今年營運展望傳達「穩定發展」的樂觀訊息。

旭隼第二個生產據點的大陸中山廠，預計本月投產，廠房面積是現有深圳廠二倍大，作為今後五年訂單成長需求。

旭隼強調，公司是ODM的營運模式，採取接單生產，新增的中山廠不會一口氣添足設備，這樣反而會讓設備閒置，將以訂單的需求，適時增加設備，達到最佳化產銷規劃；很難以可以增加多少成的產能來計算，一切將以訂單量作彈性調整。整體來說，新廠足以因應未來五年的訂單需求。

全球前十大UPS品牌中，有四家是旭隼客戶，在UPS的ODM委外穩定增加，有利旭隼營運的穩定發展。旭隼並在全球市場開拓新的客戶，同時將客源分散化來降低風險，均是去年交出佳績重要原因。

旭隼目前的生產據點位在深圳，今後在中山廠加入營運之後，深圳廠以生產高端UPS產品為主，中山廠以量化的製品為主軸，可形成分工及互補效益。

多年來，旭隼一直是全球中小型UPS代工龍頭，專注在ODM、不做品牌，不跟客戶做業績競爭，受到全球主力經銷商或品牌大廠好評；加上UPS產品具有少量多樣化的特色，旭隼有自動化生產性高的競爭優勢，符合客戶的需求，成為業績向上的助力。

去年旭隼營收114.78億元，稅後純益18.13億元，年增32.9%，每股純益(EPS) 23.18元，在營收、稅後純益、EPS都再創新猷。公司擬配息21元、配股0.5元，共許21.5元股利，也再度創下新高。