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尚凡告別連三年虧損 去年賺超過一個股本

2019-03-08 19:32經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

尚凡(5278) 告別將近三年的連續虧損，去年由虧轉盈，今（8）日公告107年度財報，去年全年合併營收8.29億元，年增達70.41%，創歷年新高；稅後純益1.91億元，每股純益（EPS）13.48元。

董事會同時通過擬分派現金股利每股10.78元，以3月8日當天收盤價185.5元計算，現金殖利率達 5.81%，本次現金股利將全數以資本公積進行分派，因屬於股東之前投入資本的返還，故股東們將不須被課徵所得稅。

尚凡第4季單季合併營收2.66億元，年增80.84 %。稅後純益7,935萬元，單季EPS為5.62元，獲利創下單季與全年歷史新高。

此外，尚凡表示，今日董事會通過未來現金股利得每季分派，待股東會通過此修訂案後，將於次一季董事會核准後配發，「此舉將是繼台積電首家分次發放股利後，再度跟進的上市櫃公司。」

尚凡業績創歷史新高，主要因產品iPair導入直播服務，其直播與會員營運業務同步成長，旗下其他產品海外營運亦穩定增長。除本體業務持續成長，尚凡去年投資100%持股之新事業「大研生醫國際股份有限公司」，其保健食品於去年11月正式開賣，營收穩定成長中。

尚凡指出，今年大研生醫之獲利將全數投入優秀人才招募、新產品研發、專利申請與配方優化升級等，因此對尚凡集團損益影響預估並不會太顯著。

展望今年，尚凡表示，將積極面對產業發展的變化與挑戰，持續深耕市場，優化產品，強化核心競爭優勢，今年度將在營收穩定增長下，以衝高獲利為首要目標。

尚凡董事長張家銘（右）。 報系資料照
尚凡董事長張家銘（右）。 報系資料照
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