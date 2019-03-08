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國泰金前二月每股盈餘0.65元 暫居國內金控冠軍

2019-03-08 19:14經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

國泰金布2019年2月稅後純益為36.9億元。 圖／國泰金提供
國泰金布2019年2月稅後純益為36.9億元。 圖／國泰金提供
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國泰金今日晚間公布2019年2月稅後純益為36.9億元，累計1~2月稅後淨利83.9億元，每股盈餘0.65元，暫時居國內金控冠軍寶座，但單月較上月賺47億元衰退約20%，跟去年同期減少17.8%。子公司方面，國壽2月稅後純益14.6 億元。跟上個月單月賺22.9億元相較，仍是減少了36%。

國泰人壽發言人林昭廷表示，雖然2月續較元月下滑，主要為了維持穩定獲利狀態，沒有特別在債匯市去實現資本利得，且增提4億元外匯準備金，讓整體外準備餘額達到207億元，同時2月淨值回升310億元，加上元月回升540億元，累計二個月回升了850億元，目前淨值超過4400億元。股債市未實現損失已確定全面轉為正數，去年大多數壽險公司的金融商品未實現都是負數，2月轉正後代表更有空間、本錢變多，主要反應在淨值，但綜合損益表帳上將有顯著的成長。

針對2月獲利數字，國泰金表示，2月投資績效平穩，淨值持續回升，整體金融資產未實現損益餘額已轉虧為盈，業務面持續價值導向策略，保單銷售以傳統型分期繳及投資型保單為主，2月初年度保費收入（FYP）金額為140億元，FYPE金額為64億元。

國泰世華銀行方面，獲利表現穩健，2月稅後淨利19.6億元。公司表示，2月維持高活存比， 存放業務表現平穩，資產品質維持良好。國泰產險2月份個體簽單保費14億元，穩居市場第二。國泰證券各項業務穩定推展，2月稅後淨利785萬元。國泰投信各項業務穩定推展，2月稅後淨利6,188萬元。

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