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雲品2月營收1.79億元 年增23%

2019-03-08 17:55經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

酒店集團雲品（2748）公布2月營收1.79億元，年增23%，主要受惠去年10月併入君品酒店。雲品強調，將持續擴展外燴與宴會訂單，期待對業績有明顯的貢獻挹注。

雲品昨（7）日召開董事會通過去年擬配發每股現金股利2.75元。依今（8）日收盤價格計算，現金殖利率達4.4%。雲品強調，將繼續秉持與股東共享營運成果的精神，持續維持過去高現金股利配發率，以回饋全體股東。

雲品表示，去年第4季因併入君品酒店效益發酵，全年營收達17.08億元，年增率達12%，創歷史新高紀錄，使公司營運淨現金流表現強勁。

雲品2月營收達1.79億元，較去年同期增加23%，累計今年前二月營收達4.47億元，是雲品的歷史同期新高水準，並較去年同期成長53%。

雲品表示，從今年前二月住房率來看，因適逢寒假及農曆年假期，加上政府推動暖冬旅遊補助，使得消費者選擇國內旅遊意願提升，也刺激了平日住房率，帶動雲品日月潭酒店及台北君品酒店前2月住房率維持八成以上的高檔。

從旅客國籍來看，國內旅遊散客比重站穩八成以上的比例，充分顯示雲品加強飯店管理與服務品質下，除持續拓展國際客源外，也深受國內消費者的肯定。

雲品指出，以去年全年來看，除了雲品溫泉酒店與君品酒店住房率與平均房價站穩腳步外，頤品大飯店三處據點與頤璽的精緻餐飲與服務已成大台北地區消費者心中結婚與宴會首選，承攬大型尾牙、春酒、婚宴與工商團體宴席的宴會商機成果豐碩，雲品將持續擴展外燴與宴會訂單，期待對業績有明顯的貢獻挹注。

雲品強調，看好今年國旅市場的成長動能，將與母公司雲朗觀光十周年以「值得」為主題發展出針對閨蜜、家庭等客群的套裝行程，更不斷持續專注在提升服務品質與創新、優化集團整合行銷資源上，希望今年住房率與平均房價有機會繳出亮麗成績、貢獻雲品良好的成長挹注，有助於雲品未來整體營運保持高度成長動能。

雲品住房率
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