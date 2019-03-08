台股短線波動 選股不選市

2019-03-08 17:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



8日台股，終場以下跌69.93點，收在10241.75點。聯合報系資料照 分享 facebook

受到短線漲多、技術上檔反壓，以及進入市場檢視基本面數字等諸多因素，加上美股和陸股也相繼出現拉回，壓抑8日台股，終場以下跌69.93點，收在10241.75點；周線翻黑、終止連四紅，但守穩在月線之上，成交量則是降溫至1049.54億元。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，受惠於中美貿易磋商進度順利、中國官方擴大寬鬆力道，年初至今，股市表現強勁；台股以電子股為主軸，跌深反彈是主結構，題材則以5G、散熱、無線耳機、電動自行車、多鏡頭相對較為吸睛。

時序上進入3月，部分市場陸續出現漲勢暫歇、或是在高檔區間整理的格局。廖哲宏表示，3月以來，法人動作轉向獲利了結，中型個股面臨短線上調節賣壓，資金略見流向權植股，整體氣勢不若1、2月的強度，轉趨高檔震盪整理、個股表現。

針對產業現況，廖哲宏表示，市場對於半導體上半年庫存調整已經反映。現階段，加權指數和櫃買中心指數反彈遇年線反壓，加上在產業基本面未見實際好轉數據的當下，循技術面拉回整理實屬合理，然台股轉多結構未變。

在後續關注議題上，廖哲宏表示，就基本面而言，電子業的庫存調整週期是否在第2季結束是目前市場最關心的課題。短期市場雖波動，選股不選市仍是大原則。

在國際情勢上，市場目光放在3月底美中領導人的會面結果。廖哲宏表示，按照目前陸續釋出的美中貿易磋商進展，市場仍偏向樂觀看待，不過，中美貿易談判的最終結果仍是動見觀瞻，也是目前最重要的變數。至於英國脫歐的影響應有其侷限性。

在資金面，廖哲宏表示，3月以來，外資時買時賣、3月以來累積賣超近193億元，雖對照今年前兩個月分別累積買超近370億元、647億元，外資動能暫歇，但由於期權未平倉淨多單仍在今年高位，料短線調節無礙中期多方走勢。

在技術面，廖哲宏表示，現階段，股市上檔面臨年線反壓，不過，20/60日均線一向是市場信心指標，目前兩者皆為上升格局，判斷行情將在短中長的均線間整理，行情回歸個股表現。

在題材面，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，總經與企業盈餘成長趨緩是全年的基本面結構；個股或是次產業的選擇是操作重點。電子業以車用電子、雲端伺服器、5G等具有中長期成長動能；智慧型手機的投資亮點則在三攝鏡頭，銷量不佳的iPhone供應鏈則在於訂單分配的投資機會。

目前跡象顯示，第2季上游產業可望出現庫存回補需求，相關個股亦可注意。在傳產部份，具有殖利率保護的水泥股；EV、汽車電子、電動自行車等仍是中長期偏好的個股。