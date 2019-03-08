親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

謝龍介賣麻豆文旦 最強村姑：別來騙選票

經濟解析／台積電短線臨青黃不接壓力 3大優勢長線發酵

2019-03-08 17:18經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台積電(2330)2月營收寫下22個月低點。 （路透）
台積電(2330)2月營收寫下22個月低點。 （路透）
分享

台積電(2330)2月營收寫下22個月低點，法人預期首季營收應可符合財測的預估數字，但是值得觀察的卻是第2季需求是否回升，較令法人擔心的是，今年恐將面臨4G轉5G所造成的青黃不接壓力，但是不管是AI、5G、或是車聯網都需要台積電，看好在這三大領域長線優勢，將支撐營運成長。

台積電因光阻原料出現問題，造成晶圓出疵報廢，預估晶圓事件將減少第1季營收5.5億美元，毛利率減少2.6個百分點，營業利益率減少3.2個百分點，每股純益減少0.42元；台積電調降第1季財測預估，第1季營收將介於70~71億美元，毛利率41~43%，營業利益率29~31%。

台積電將在第2季補足第 1 季報廢的晶圓，預估將貢獻第 2 季營收約 5.5 億美元，毛利率增加 1.5 個百分點，營業利益率增加 2.1 個百分點，每股純益增加0.34 元。

台積電2月合併營收608.89億元，月減22%，年減5.8%，創2017年4月以來新低。累計今年1至2月合併營收1,389.83億元，年減3.7%，法人推估，3月營收約介於760~770億元，符合首季調降後的財測目標；至於第2季，原本市場預期首季將是谷底，第2季可望回升，但法人坦言，目前還有疑慮，有待進一步的觀察，確定到底是不是真的需求回升了。

法人指出，預估今年蘋果iPhone手機銷售將下滑10%，這部分將對台積電的營收造成影響，加上目前看起來是採用7奈米製程，因此ASP並不會增加；另外，去年在挖礦部分占約3-4%的營收比重，今年這部分將歸0；其他非蘋陣營的手機出貨上，在整體智慧手機銷售趨緩下，預估也僅能持平；另外，車用部分今年預估也僅是持平。

法人坦言，目前看不出台積電有太大的成長動能，因此，第2季即使營收增加，還是要剔除補足首季報廢晶圓的部分再來看；法人分析，第2季蘋果iPhone手機在新舊款將交接的情況下，買氣並不會太好，另外，非蘋新機除非賣的很好才有追單的可能，否則動能也不是太強，車用也處於調整期，還有DRAM價格跌勢未止，顯現市場需求也沒有回來，綜合各種情況來看，市場對第2季仍存有疑慮。

好消息是在5G、AI、及車用這三大領域上，都需要台積電，因此，即使今年面臨青黃不接的壓力，但長線仍然樂觀看待，預期5G在2020~2021年需求將會更加明顯，可望解決青黃不接的問題，法人認為，隨著選舉逼近，加上2020年5G、AI 發酵，將支撐台積電的股價表現。

台積電營收4G
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

中小型股投資神隊友 富櫃200指數將登場

2019-03-08 16:10

指數近期走整理盤 關注貿易戰結果

2019-03-08 15:09

散熱商機大無限 哪些散熱概念股熱力十足？

2019-03-08 16:45

台股戰火悄然升溫 作帳 改選行情 誰有看頭？

2019-03-08 16:44

台股短線波動 選股不選市

2019-03-08 17:20

題材垃圾股雞犬升天 上證指數終結周線八連漲

2019-03-08 17:21

康舒去年EPS 1.95元 配發現金股利1元

2019-03-08 16:35

大盤回檔測月線 儲祥生：多頭須另覓題材挑戰年線反壓

2019-03-08 11:59

新擠進蘋果200大供應鏈 法人對和碩等四家評價中立

2019-03-08 11:57

美科技股重挫 拖累台積電市值跌破6兆

2019-03-08 11:37

油價觸底反彈 塑化報價回升

2019-03-08 09:52

市場觀望美中貿易談判結果 全球股市及台股進入修正

2019-03-08 09:19

蘋果公布新供應商名單 和碩是大贏家

2019-03-08 09:02

今日台股盤前重點掃描

2019-03-08 07:27

低基期生技股 資金轉進

2019-03-08 00:19

營收動能向上股 搶鏡

2019-03-08 00:19

就市論勢／高殖利率族群 優選

2019-03-08 00:16

大方！王品配4.5元股息 獲利全給股東

2019-03-07 15:47

鴻海再起 從FII大漲找機會

2019-03-07 15:24

謝金河：A股遮蔽台股光芒

2019-03-07 15:22

「台灣先生」縱橫台股30年完整告白 谷月涵退休入籍做正港台灣人

2019-03-07 15:20

內需股抬頭 這三檔趕上潮流

2019-03-07 15:18

緯穎大爆發 緯創持股卻減半的祕密

2019-03-07 15:14

強勢股追緝令 瀚荃今年EPS拚三元

2019-03-07 15:11

3月7日／台股投資情報站

2019-03-07 14:34

華為告美國 法人：慎選5G題材

2019-03-07 14:34

蘋概反彈 券商：善用權證搶波段行情

2019-03-07 14:34

14檔法人買超股 後勁惹遐思

2019-03-07 14:34

宣德受惠蘋果供應鏈大洗牌 Type-C滲透率提升

2019-03-07 14:18

晟德耕耘轉投資收割 拚生技每股獲利王

2019-03-07 14:08

錢進中國 受惠人民幣升值的汽電零組件股

2019-03-07 14:03

法人：第5輪資本改革來臨 陸股迎政策友好期

2019-03-07 13:48

兩會主導 陸股瘋牛行情誰受惠？

2019-03-07 13:42

8兆人民幣鐵公基將引爆哪些股票？

2019-03-07 13:27

台股3月高檔震盪怎布局？8家公司現金殖利率逾8%

2019-03-07 12:34

市場的真相猶如蒙娜麗莎的微笑

2019-03-03 08:45

謝金河：尋找春江水暖的鴨

2019-01-31 15:26

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

蘋果公布新供應商名單 和碩是大贏家

2019-03-08 09:02

營收動能向上股 搶鏡

2019-03-08 00:19

新擠進蘋果200大供應鏈 法人對和碩等四家評價中立

2019-03-08 11:57

低基期生技股 資金轉進

2019-03-08 00:19

就市論勢／高殖利率族群 優選

2019-03-08 00:16

台積電2月營收608.89億年減5.8% 2015年12月以來新低

2019-03-08 13:44

橘子 去年大賺一股本

2019-03-08 00:15

2月營收／旺宏-20％ 貿易戰衝擊大

2019-03-08 00:13

台塑四寶 Q1獲利將不減反增

2019-03-08 00:13

兆豐金 前二月EPS 0.37元

2019-03-08 00:32

豐興配息4元 20年新高

2019-03-08 00:13

國巨2月營收31.01億元 月減35%

2019-03-08 15:50

仲琦2月營收 大增74％

2019-03-08 00:13

智邦2月營收衰退25％ 全年仍看旺

2019-03-08 00:13

2月營收／燿華-39％ 台郡-55％

2019-03-08 00:13

掛牌首日大漲117％ 元翎今年EPS衝3.5元新高

2019-03-08 00:13

達方配息3.5元 殖利率7.2％

2019-03-08 00:13

《天堂M》助威！橘子去年EPS大賺10.31元

2019-03-07 18:26

蘋果台系200大供應商 臻鼎、TPK逆勢揚

2019-03-08 10:34

市場觀望美中貿易談判結果 全球股市及台股進入修正

2019-03-08 09:19

2月營收／奇力新-30％ 禾伸堂-28％

2019-03-08 00:13

中鋼Q2盤價開出 五品項最高調漲490元

2019-03-08 15:08

vivo推新機 聯發科受惠

2019-03-08 00:13

中鋼盤價向上 燁輝吃補

2019-03-08 00:13

2月營收／TPK-40％ 本季不樂觀

2019-03-08 00:13

陸股開盤重挫 台股盤中跌逾百點

2019-03-08 10:42

今日台股盤前重點掃描

2019-03-08 07:27

美股持續疲軟 台股下跌69點收10,241

2019-03-08 13:46

南茂股息1.2元 配發率87％

2019-03-08 00:13

說到做到！尚凡「PTT法說會」成局 加碼逾5,000元禮品

2019-03-08 10:05

GIS-KY帶量走揚 早盤股價大漲逾4％

2019-03-08 10:59

廣越2月營收 跳增155％

2019-03-08 00:13

4.5元 王品超大方配息

2019-03-08 00:13

群光去年EPS 5.22元 現金股利3.8元

2019-03-08 00:13

美科技股重挫 拖累台積電市值跌破6兆

2019-03-08 11:37

油價觸底反彈 塑化報價回升

2019-03-08 09:52

台股收跌69.93點守住月線 三大法人賣超116.45億

2019-03-08 15:03

華擎 擬配發4元現金股利

2019-03-07 19:58

友達2月營收月減3.5％ 大尺寸出貨量增

2019-03-08 13:56

2月營收／鈊象+6.4％ 近三年高點

2019-03-08 00:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top