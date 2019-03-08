經濟解析／台積電短線臨青黃不接壓力 3大優勢長線發酵

2019-03-08 17:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台積電(2330)2月營收寫下22個月低點。 （路透） 分享 facebook

台積電(2330)2月營收寫下22個月低點，法人預期首季營收應可符合財測的預估數字，但是值得觀察的卻是第2季需求是否回升，較令法人擔心的是，今年恐將面臨4G轉5G所造成的青黃不接壓力，但是不管是AI、5G、或是車聯網都需要台積電，看好在這三大領域長線優勢，將支撐營運成長。

台積電因光阻原料出現問題，造成晶圓出疵報廢，預估晶圓事件將減少第1季營收5.5億美元，毛利率減少2.6個百分點，營業利益率減少3.2個百分點，每股純益減少0.42元；台積電調降第1季財測預估，第1季營收將介於70~71億美元，毛利率41~43%，營業利益率29~31%。

台積電將在第2季補足第 1 季報廢的晶圓，預估將貢獻第 2 季營收約 5.5 億美元，毛利率增加 1.5 個百分點，營業利益率增加 2.1 個百分點，每股純益增加0.34 元。

台積電2月合併營收608.89億元，月減22%，年減5.8%，創2017年4月以來新低。累計今年1至2月合併營收1,389.83億元，年減3.7%，法人推估，3月營收約介於760~770億元，符合首季調降後的財測目標；至於第2季，原本市場預期首季將是谷底，第2季可望回升，但法人坦言，目前還有疑慮，有待進一步的觀察，確定到底是不是真的需求回升了。

法人指出，預估今年蘋果iPhone手機銷售將下滑10%，這部分將對台積電的營收造成影響，加上目前看起來是採用7奈米製程，因此ASP並不會增加；另外，去年在挖礦部分占約3-4%的營收比重，今年這部分將歸0；其他非蘋陣營的手機出貨上，在整體智慧手機銷售趨緩下，預估也僅能持平；另外，車用部分今年預估也僅是持平。

法人坦言，目前看不出台積電有太大的成長動能，因此，第2季即使營收增加，還是要剔除補足首季報廢晶圓的部分再來看；法人分析，第2季蘋果iPhone手機在新舊款將交接的情況下，買氣並不會太好，另外，非蘋新機除非賣的很好才有追單的可能，否則動能也不是太強，車用也處於調整期，還有DRAM價格跌勢未止，顯現市場需求也沒有回來，綜合各種情況來看，市場對第2季仍存有疑慮。

好消息是在5G、AI、及車用這三大領域上，都需要台積電，因此，即使今年面臨青黃不接的壓力，但長線仍然樂觀看待，預期5G在2020~2021年需求將會更加明顯，可望解決青黃不接的問題，法人認為，隨著選舉逼近，加上2020年5G、AI 發酵，將支撐台積電的股價表現。