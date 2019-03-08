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康舒去年EPS 1.95元 配發現金股利1元

2019-03-08 16:35經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

康舒（6282）去年獲利雖因材料採購成本急速高漲而壓縮，但在包含東莞售地部份獲利挹注下，稅後淨利達10.05億元，EPS 1.95元，是近年獲利新高。同時，康舒經董事會決議通過，擬配發每股現金股利1元。

康舒2018年受惠美國經濟表現強勁，延續全球科技業景氣，以及過去幾年產品組合調整、組織整頓奏效，帶動消費性及工業用電源雙主力產品線營運績效表現亮眼，營收超越目標回到成長軌道，合併營業收入187.33億元，較上年度成長5.23%﹔本業獲利雖因材料採購成本急速高漲而壓縮，但在包含東莞售地部份獲利挹注下，稅後淨利達10.05億，EPS 1.95元，是近年獲利新高。

今年股利政策，經董事會決議通過，擬配發每股現金股利1元；為因應本業持續擴大投資及全球資金規劃，故配發率進行調整，但仍以提供股東高殖利率為目標。

綜觀2018年以來，國際政經情勢瞬息萬變，全球科技產業不確定變數仍多，康舒為調整產銷結構，擴大廠區產能，陸續進行活化資產計畫。今日董事會通過東莞廠土地廠房售後租回計畫，擬出售土地使用權106,003.43平方米，建物面積56,554.56平方米，轉讓總價款約人民幣6.36億。

扣除原土地及建物之帳面價值、考慮相關稅捐，並綜合考量售後租回交易後，預估處分利益約人民幣2.62億，約可貢獻EPS 2.28元；康舒預計售後租回3至5年，全部完成可認列利益及租賃開始期間約為2020年下半年度。本公司將持續以東莞廠的精實製造為目標，並於淡水及菲律賓等廠區擴增產能。

未來，康舒將以經營新模式-電力服務平台，持續布局搶攻綠色能源商機，連結電源本業創造綜效，從電源供應器製造業轉型升級為能源供應服務業，打造創新的能源聚合服務營運模式：產電、轉電、用電、儲電、聚合服務。除了推進台灣與東南亞智慧電網電表布建，亦與國際電動車公司合作推展電源新產品計畫。

2019年全球經濟成長料將放緩，康舒對此已做好因應，包含分散全球製造基地產銷風險，擴大導入產線智慧自動化以降低成本，並持續進行組織優化及集團資源整合，以擴大獲利成長動能。期望在今年的經濟迷霧中，康舒營運可望步步走高、穩健成長。

康舒股利EPS
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