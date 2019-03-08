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台積電2月營收公布前土洋操作不同調 股價失守月線

2019-03-08 12:55經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台積電。歐新社
台積電。歐新社
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台積電（2330）今（8）日盤後將公告2月營收數字，在工作天數減少及客戶持續調整庫存下，市場推估單月營收將是今年的谷底，受到美股科技股重挫的拖累，台積電股價開低走低，盤中失守半年線及月線，單日市值縮水逾千億元，市值下滑再度跌破6兆元。

台積電受到光阻原料出現問題，造成晶圓出疵報廢，預估晶圓事件將減少第1季營收5.5億美元，毛利率減少2.6個百分點，營業利益率減少3.2個百分點，每股純益減少0.42元；台積電調降第1季財測預估，第1季營收將介於70~71億美元，毛利率41~43%，營業利益率29~31%。

台積電表示，將在第2季補足第1季報廢的晶圓，預估將貢獻第2季營收約 5.5 億美元，毛利率增加1.5個百分點，營業利益率增加2.1個百分點，每股純益增加0.34元。台積電指出，晶圓事件將造成全年毛利率減少0.2個百分點，營業利益率減少0.2個百分點，每股盈餘減少0.08元。

台積電對今年半導體景氣看法保守，預估今年不含記憶體的半導體產業成長1%；預估晶圓代工僅持平；台積電預估今年將微幅成長1~3%；但法人則是擔憂今年營收及獲利恐都呈現衰退。

法人認為，受到高階智慧手機處理器訂單減少、繪圖晶片庫存調整、虛擬貨幣市場急凍等因素的影響，不看好台積電上半年營運，需等到下半年訂單回籠，但今年仍可望通吃7奈米訂單，將是營運成長主要動能。

蘋果公布供應鏈，今日蘋概股反應平平，台積電早盤以231元開低，一度下探至229元，盤中失守半年線及月線，市值也再度跌破至6兆元之下。

台積電營收晶圓代工
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