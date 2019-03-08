新擠進蘋果200大供應鏈 法人對和碩等四家評價中立

2019-03-08 11:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



蘋果公布2019年前200大供應鏈名單。路透 分享 facebook

蘋果公布2019年前200大供應鏈名單，新進前200大供應鏈名單的台廠有四家，分別為和碩（4938）集團旗下復揚科技、金箭印刷，臻鼎科技與TPK-KY子公司京嘉光電。

法人機構表示，雖本次200大名單中臻鼎-KY為新入榜公司，但臻鼎-KY一向為蘋果主要PCB供應商，其中軟板更是位屬Tier 1地位，但2018年入榜名單由臻鼎-KY改為子公司鵬鼎國際，本次名單則由鵬鼎國際改回母公司臻鼎-KY，此部分主要是公司名稱更替，對於實際接單應無影響，維持中立評價。

和碩集團旗下的復揚科技主要從事軟板相關產品生產，而蘋果既有主力軟板供應商已超過五家，且已合作多年、生產難度亦高，復揚雖入榜，但短期仍屬於認證與試單階段，實際供貨比重仍有限，且時間點不易預估。

分析師指出，和碩認為這八年切入蘋果純組裝業務，未來需求恐有限，近兩年已經開始布局關鍵零組件供應鏈，初期希望切入金屬機殼與金屬相關零組件，2016年成立復揚科技希望複製鴻海臻鼎模式，逐漸提高垂直整合，但軟板提高市占仍尚需時間，虧轉盈時點尚未可知，

2017年和碩認列虧損7,000萬元，預估2018年約認列虧損1.34億元；隨智慧型手機成長趨緩，今年下半年具不確定性，維持持有評等。

另外，此次新入列蘋果供應鏈的TPK子公司京嘉光電，主要生產保護膜與光學膠等絕緣產品，TPK對其持股約50%，但保護膜與光學膠產品須面對其他廠商的競爭，後續效益有待觀察，維持TPK中立評等。