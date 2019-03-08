美科技股重挫 拖累台積電市值跌破6兆

2019-03-08 11:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



全球經濟成長放緩疑慮升高，那斯達克及費半指數重挫，半導體銷售額急凍，美科技類股哀鴻遍野，拖累半導體指標台積電（2330）市值跌破6兆元，今（8）日盤中股價一度破230元整數關卡。

法人指出，在高階智慧手機處理器訂單大減、繪圖晶片庫存調整及虛擬貨幣急凍的影響之下，台積電上半年營運難有好表現，靜待下半年大客戶訂單回籠。

歐洲央行舉行利率決策會議，維持三大基準利率不變，引發外界對全球經濟成長放緩疑慮加深，美科技類股遭拋售，包括：超微、高通、蘋果、微晶、輝達、英特爾全面重挫，那斯達克及費半指數成為美四大指數中的重災區。

此外，中國經濟成長放緩也逐漸影響到全球半導體景氣，根據世界半導體貿易統計協會（WSTS）最新報告數據顯示，2019年1月全球半導體銷售額較去年同期大減5.7%至355億美元，為30個月來首度陷入萎縮。

世界半導體貿易統計協會表示，以2018年8月至10月與2018年11月至2019年1月比較，中國半導體銷售額大減約二成，全球半導體市場規模高達50兆日圓，其中中國市場佔比重達三至四成，中國半導體需求急減速，對全球半導體景氣是一大重擊。

台灣半導體指標台積電對2019年半導體景氣保守，預期 2019 年全球邏輯半導體（不含記憶體部分）僅成長1%，晶圓代工產業持平，台積電全年則僅微幅成長。

法人指出，台積電上半年營運動能減弱，但長期來看，台積電在7奈米獨霸全球，市占率近100%，未來一旦景氣好轉，獨吃手機晶片與高效能運算等先進製程訂單，包括：蘋果A13處理器、高通高階處理器及海思等牢牢握住，未來幾年營運仍值得期待。

在各方不利消息盡出之下，台積電早盤股價最低來到229元，跌幅2.13%，市值再度跌破6兆元，連帶影響半導體族群走勢翻黑。

近期土洋法人操作不同調，外資看好台積電在先進製程領先，持續近五日連續買操5,753張，投信則小幅賣超982張。