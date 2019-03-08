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說到做到！尚凡「PTT法說會」成局 加碼逾5,000元禮品

2019-03-08 10:05經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

確定成局！交友平台業者尚凡（5278）董事長張家銘日前親自在PTT發文，打算特別舉辦史上首次的「PTT鄉民法說會」，此舉獲得廣大網友熱烈響應，如今終於敲定，將於本月19日下午召開，並且大方加碼市值超過5,000元的贈品，吸引眾人共襄盛舉。

身為「資深鄉民」的張家銘今（8）日表示，目前已有數百人報名參與，台股史上首次的「PTT鄉民法說會」將於3月19日14時30分登場，地點在台大醫院會議中心201室，當天也會邀請數位iPair主播與「土豪」現身說法。

張家銘更大方宣布加碼，因應大家熱情響應，當天除了送出雞排、珍奶以及大研瑪卡或大研膠原蛋白產品，還將加贈iPair交友VIP三個月，若在現場打卡，還會加贈大研動易動膠原加專利玻尿酸，市值合計超過5,000元，讓參與民眾有吃又有拿。

雖然網友報名踴躍，但張家銘也開玩笑地表示，究竟會不會萬人響應、一人到場，「讓我們繼續看下去。」

尚凡是以開發雲端交友服務為主，旗下三款應用程式包括《iPair》、《SweetRing》、《weTouch》。其中，《iPair》前年加入直播功能後，成為獲利、營收的主要成長動能；去年轉投資生醫相關子公司，拓展多元化發展。

尚凡近來營運好轉，終於揮別連年虧損的陰影，股價也從去年40元低點開始起漲，近日更曾衝至185元的歷史高點。

尚凡指出，由於過去常有鄉民起鬨，呼籲「董仔出面來面對」，甚至因為股價未有起色，屢屢質疑公司高層為何不積極護盤，但張家銘認為要「讓時間說話」，如今總算揚眉吐氣，繳出亮麗成績。

PTT法說會
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