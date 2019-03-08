親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

日本殺人來電？東京老人詐騙的「Apo電強盜」

85億元差點掰了！失業男彩券失而復得中頭獎

證交所外國上市公司財務業務說明會 將辦六場

2019-03-08 09:18經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

台灣證券交易所將在年3月20、29日及4月2、3、8、9日下午舉辦六場「外國上市公司財務業務說明會」。證交所辦理外國上市公司財務業務說明會目的為提供上市公司與投資人面對面溝通平台，使投資人了解外國上市公司營運績效，會中將由公司出席代表親自向投資大眾與機構法人說明財務業務情形及對未來前景的看法。

舉辦日期及參與公司為：3月20日矽力-KY（6415）、鈺齊-KY、鼎炫-KY。

3月29日力達-KY、臻鼎-KY、聯德控股-KY。

4月2日三能-KY、永冠-KY。

4月3日麗豐-KY。 

4月8日美喆-KY、波力-KY。

4月9日捷敏-KY、慧洋-KY。

六場說明會舉行時間為當日14時開始報到，14時30分會議正式開始。地點在台灣證券交易所1樓資訊展示中心（台北市信義路5段7號101大樓）。

證交所表示，外國上市公司財務業務說明會將邀請國內三大法人、四大基金暨一般法人及證券商人員參加，報名請至證交所網站首頁頁面「重要宣導與公告」頁籤下，或「關於證交所-新聞資訊-活動訊息」頁籤完成線上報名，另投資大眾可透過證交所網站同步收看「外國上市公司財務業務說明會」實況，了解相關公司及其產業之發展情形。

上市公司證交所
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

市場觀望美中貿易談判結果 全球股市及台股進入修正

2019-03-08 09:19

營收動能向上股 搶鏡

2019-03-08 00:19

今日台股盤前重點掃描

2019-03-08 07:27

低基期生技股 資金轉進

2019-03-08 00:19

就市論勢／高殖利率族群 優選

2019-03-08 00:16

大方！王品配4.5元股息 獲利全給股東

2019-03-07 15:47

鴻海再起 從FII大漲找機會

2019-03-07 15:24

謝金河：A股遮蔽台股光芒

2019-03-07 15:22

「台灣先生」縱橫台股30年完整告白 谷月涵退休入籍做正港台灣人

2019-03-07 15:20

內需股抬頭 這三檔趕上潮流

2019-03-07 15:18

緯穎大爆發 緯創持股卻減半的祕密

2019-03-07 15:14

強勢股追緝令 瀚荃今年EPS拚三元

2019-03-07 15:11

3月7日／台股投資情報站

2019-03-07 14:34

華為告美國 法人：慎選5G題材

2019-03-07 14:34

蘋概反彈 券商：善用權證搶波段行情

2019-03-07 14:34

14檔法人買超股 後勁惹遐思

2019-03-07 14:34

宣德受惠蘋果供應鏈大洗牌 Type-C滲透率提升

2019-03-07 14:18

晟德耕耘轉投資收割 拚生技每股獲利王

2019-03-07 14:08

錢進中國 受惠人民幣升值的汽電零組件股

2019-03-07 14:03

法人：第5輪資本改革來臨 陸股迎政策友好期

2019-03-07 13:48

兩會主導 陸股瘋牛行情誰受惠？

2019-03-07 13:42

8兆人民幣鐵公基將引爆哪些股票？

2019-03-07 13:27

台股3月高檔震盪怎布局？8家公司現金殖利率逾8%

2019-03-07 12:34

PA傳統淡季影響 法人暫保守看待

2019-03-07 11:20

法人：美中貿易戰可望落幕 企業獲利是後續焦點

2019-03-07 11:19

穩定收益新選擇 國泰三檔A級產業債ETF掛牌

2019-03-07 09:47

郭明錤上修三星S10系列出貨預估3成 概念股樂

2019-03-07 09:39

陸股爆量站上3,000點 陸股ETF還可以買嗎？

2019-03-07 08:58

市場的真相猶如蒙娜麗莎的微笑

2019-03-03 08:45

謝金河：尋找春江水暖的鴨

2019-01-31 15:26

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

台股3月高檔震盪怎布局？8家公司現金殖利率逾8%

2019-03-07 12:34

大方！王品配4.5元股息 獲利全給股東

2019-03-07 15:47

生技業整併潮！中天旗下合一宣布合併泉盛

2019-03-07 17:26

PA傳統淡季影響 法人暫保守看待

2019-03-07 11:20

法人：美中貿易戰可望落幕 企業獲利是後續焦點

2019-03-07 11:19

14檔法人買超股 後勁惹遐思

2019-03-07 14:34

營收動能向上股 搶鏡

2019-03-08 00:19

低基期生技股 資金轉進

2019-03-08 00:19

可成獲利不如預期 外資目標價下探1字頭

2019-03-07 11:01

記憶體2月營收下滑 旺宏月減20.1%、華邦電月減15.5%

2019-03-07 17:43

橘子 去年大賺一股本

2019-03-08 00:15

2月營收／旺宏-20％ 貿易戰衝擊大

2019-03-08 00:13

蘋果公布新供應商名單 和碩是大贏家

2019-03-08 09:02

就市論勢／高殖利率族群 優選

2019-03-08 00:16

仲琦2月營收 大增74％

2019-03-08 00:13

《天堂M》助威！橘子去年EPS大賺10.31元

2019-03-07 18:26

2月營收／燿華-39％ 台郡-55％

2019-03-08 00:13

智邦2月營收衰退25％ 全年仍看旺

2019-03-08 00:13

達方去年EPS 5.43元 配發現金股利3.5元

2019-03-07 17:29

兆豐金 前二月EPS 0.37元

2019-03-08 00:32

群光去年EPS 5.22元 將配發3.8元現金股利

2019-03-07 14:33

華為告美國 法人：慎選5G題材

2019-03-07 14:34

達方配息3.5元 殖利率7.2％

2019-03-08 00:13

豐興配息4元 20年新高

2019-03-08 00:13

2月營收／奇力新-30％ 禾伸堂-28％

2019-03-08 00:13

今日台股盤前重點掃描

2019-03-08 07:27

掛牌首日大漲117％ 元翎今年EPS衝3.5元新高

2019-03-08 00:13

台塑四寶 Q1獲利將不減反增

2019-03-08 00:13

2月營收／TPK-40％ 本季不樂觀

2019-03-08 00:13

燿華2月營收11.69億元 近二年同期高

2019-03-07 16:22

vivo推新機 聯發科受惠

2019-03-08 00:13

中鋼盤價向上 燁輝吃補

2019-03-08 00:13

南茂股息1.2元 配發率87％

2019-03-08 00:13

江申2月營收衝同期高 供應特斯拉業績看倍增

2019-03-07 12:05

4.5元 王品超大方配息

2019-03-08 00:13

南茂去年第4季獲利 7季以來高點

2019-03-07 15:08

華擎 擬配發4元現金股利

2019-03-07 19:58

春節博弈遊戲商機熱 鈊象2月營收月增6.4%

2019-03-07 14:39

群光去年EPS 5.22元 現金股利3.8元

2019-03-08 00:13

興富發建設以51億元 取得尚志資產復興北路商業區角地

2019-03-07 15:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top