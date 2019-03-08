證交所外國上市公司財務業務說明會 將辦六場
台灣證券交易所將在年3月20、29日及4月2、3、8、9日下午舉辦六場「外國上市公司財務業務說明會」。證交所辦理外國上市公司財務業務說明會目的為提供上市公司與投資人面對面溝通平台，使投資人了解外國上市公司營運績效，會中將由公司出席代表親自向投資大眾與機構法人說明財務業務情形及對未來前景的看法。
舉辦日期及參與公司為：3月20日矽力-KY（6415）、鈺齊-KY、鼎炫-KY。
3月29日力達-KY、臻鼎-KY、聯德控股-KY。
4月2日三能-KY、永冠-KY。
4月3日麗豐-KY。
4月8日美喆-KY、波力-KY。
4月9日捷敏-KY、慧洋-KY。
六場說明會舉行時間為當日14時開始報到，14時30分會議正式開始。地點在台灣證券交易所1樓資訊展示中心（台北市信義路5段7號101大樓）。
證交所表示，外國上市公司財務業務說明會將邀請國內三大法人、四大基金暨一般法人及證券商人員參加，報名請至證交所網站首頁頁面「重要宣導與公告」頁籤下，或「關於證交所-新聞資訊-活動訊息」頁籤完成線上報名，另投資大眾可透過證交所網站同步收看「外國上市公司財務業務說明會」實況，了解相關公司及其產業之發展情形。
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