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蘋果公布新供應商名單 和碩是大贏家

2019-03-08 09:02經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

蘋果公司3月7日公布2019年200大供應商名單，46家台廠入榜，新進榜台廠，有和碩集團旗下復揚科技（Fuyang Technology）、金箭印刷（Golden Arrow Printing）、臻鼎科技、TPK-KY子公司京嘉光電（Xiamen Jan Jia Optoelectronics）。

從此次供應鏈名單中，初步來看，和碩是大贏家，復揚科技為和碩與景碩合資的公司，生產PCB，鴻海、大立光、可成等還是蘋果供應商。其中鴻海旗下35個據點都在名單上。

台新投顧副總經理黃文清認為，在這次的新進台廠中，可關注的是臻鼎-KY等廠商，因預期iPhone將導入MPI材質，台郡也可望供貨，有利挹注營運成長動能。

今年下半年推出的新款iPhone，將無太多亮點，他建議關注市占提升供應鏈，台新投顧看好大立光受惠三鏡頭導入、美律受惠美特生產經濟規模，並受惠TWS耳機全球滲透率提高、臻鼎則受惠供貨MPI等。

宏遠投顧副總經理陳國清認為，蘋果每年都會調整供應鏈廠商名單，結果都是「幾家歡樂幾家愁」，蘋果訂單的價格不好，但台廠還是要搶單，因為至少可以提升產能利用率，擴大經濟規模。沒有被納入供應鏈的廠商，也不一定衝擊大，說不定可以從別處補上。

國泰證期副總經理錢冠州則認為，蘋果供應鏈新增加的台廠，股價應該不會漲，但被移出的台廠股價則可能會跌。因為蘋是銷業績不好、蘋果新款今年也沒亮點，因此新進入者沒業績題材，而被移出台廠，業績則可能比較差。

就蘋概股的短線走勢，他認為，大盤有轉差的疑慮，可能就是整理或回檔。

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