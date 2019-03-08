今日台股盤前重點掃描

2019-03-08 07:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐睦鈞 ╱即時報導



一、道瓊重挫逾200點 ECB下修成長展望添疑慮

美股連四日走低，歐洲央行（ECB）延遲升息並向銀行提供新一輪低成本貸款，對經濟前景的悲觀預測加劇投資人對全球經濟成長放緩的疑慮。道瓊工業指數收跌200.23點或0.78%，報25,473.23點；標普500指數收跌22.52點或0.81%，報2,748.93點；那斯達克指數收跌84.46點或1.13%，報7,421.46點。

二、新蘋果鏈 46台廠上榜

蘋果公司7日公布2019年200大供應商名單，共有至少46家台廠入榜。新進榜台廠有和碩集團旗下復揚科技（Fuyang Technology）、金箭印刷（Golden Arrow Printing）、臻鼎科技、TPK-KY子公司京嘉光電（Xiamen Jan Jia Optoelectronics）。

三、瑞薩傳大停產 衝擊半導體

日經報導，為因應中國對汽車需求銳減造成晶片庫存過高的衝擊，日本半導體大廠瑞薩電子公司（Renesas）計劃讓旗下14座工廠中的13座暫時停產，2019年產量預計將比2018年減少逾一成，國內相關供應鏈台積電、日月光及京元電等恐受衝擊。

四、打國際盃 中天集團兩生技合併

中天集團昨（7）日宣布旗下合一生技（4743）與泉盛生物科技已分別召開董事會決議進行合併，合併金額價值約50億元，合併後合一生技為存續公司，泉盛為消滅公司，合併後名稱為「合一生技股份有限公司」，此次合併旨在擴大營運規模，壯大新藥研發實力，提升國際市場競爭力。

五、緯創報捷 印度擴廠獲准

蘋果過去委託緯創在印度生產低價的舊款iPhone，隨著蘋果準備擴大印度製造計畫，外電報導，印度資訊技術部最近批准緯創7億美元（約新台幣216億元）的投資計畫。法人認為，可望推升緯創今年在智慧手機的出貨量。

六、橘子去年大賺一股本

遊戲營運商橘子（6180）昨（7）日公告去年財報，受惠人氣手遊《天堂M》熱銷，去年每股純益衝上10.31元，獲利年增65倍，創歷史新高。橘子去年在《天堂M》助威下，全年合併營收143.3億元，年增69%，稅後純益17.6億元，年增65倍，每股純益10.31元，大賺逾一個股本，較去年同期0.17元大幅成長，營收獲利雙創歷史新高，並登上國內遊戲族群營收、獲利王寶座。

七、營收動能向上股 搶鏡

2月營收密集出爐，業績題材受矚目，截至昨（7）日，台灣高鐵（2633）、聯合再生、鈊象、茂訊等「營收動能向上」族群，2月營收較上月與去年同期齊步成長，今年前二月營收亦較去年同期擴增，可望擷取盤面目光。