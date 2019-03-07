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德宏擬私募CB籌資上限5000萬元

2019-03-07 19:55經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

德宏（5475）今（7）日公告董事會決議發行國內第一次私募可轉換公司債（CB），發行總額上限新台幣5,000萬元整，用於充實營運資金及償還公司借款。

德宏提到，發行期間預計自股東會決議之日起一年內分二次辦理，發行利率年利率4.5%。

另外德宏董事會決議辦理私募普通股案私募股數8000張，德宏今也公告董事會決議虧損撥補案，不配發股利。

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