《天堂M》助威！橘子去年EPS大賺10.31元

2019-03-07 18:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



遊戲營運商橘子（6180）今（7）日公告去年財報，受惠人氣手遊《天堂M》熱銷，去年每股純益衝上10.31元，獲利較前年激增6,497%，創歷史新高，業績表現令人驚艷。

橘子去年在《天堂M》助威下，全年合併營收143.3億元，年增69%，稅後純益17.6億元，年增6,497%，每股純益10.31元，大賺逾一個股本，並較去年同期0.17元大幅成長，營收、獲利雙雙創歷史新高，並登上國內遊戲族群營收王、獲利王寶座。

此外，橘子董事會也決議派發每股現金股利6.2元，同樣創歷史新高，配息率近六成，而若以橘子今日收盤價74.9元計算，殖利率則高達8.3%，優於國內遊戲同業表現。

橘子董事長劉柏園指出，公司受惠《天堂M》帶動，去年整年營運成長動能強勁，而今年初已推出整合型服務APP《beanfun! 》，並已成功累積不少會員，期盼為玩家、用戶提供更多服務，並且已規劃推出多款新遊戲，有信心今年營運持續攀峰。

據了解，《天堂M》為目前國內最暢銷的手遊，每月營收規模數億元起跳，上市來長期盤踞遊戲營收排行榜龍頭寶座，受到玩家青睞，目前玩家人數已突破500萬人，同時在線人數約20萬人。

展望今年遊戲規畫，橘子除《天堂M》持續改版優化外，也將推出三款新品，包括：經典IP完美移植的《魔力寶貝M》，以及兩款自製手遊《便利商店口袋版》與《櫻桃小丸子手遊版》，同時持續鎖定代理更多精品手遊，可望帶動新一波用戶數攀升。

至於電子支付業務方面，橘子旗下樂點以泛娛樂創新交易服務為市場定位，推出「揪票通AnyTix」、「帳號交易所」、「IIO虛擬道具交易所」三大新服務。橘子支付以「beanfun!錢包」新樣貌出發並成為beanfun!用戶金流出口，將聚焦在開發連鎖商家，提高普及率，期盼今年能貢獻集團獲利。