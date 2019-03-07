盧米斯賽勒斯：看好風險債與新興市場貨幣

2019-03-07 18:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



法盛盧米斯賽勒斯（Loomis Sayles）資產管理公司副總裁羅利（David Rolley）7日來台指出，全球景氣雖然降溫，但主要國家因應措施奏效，今明兩年衰退機會低，看好風險債，也看好部分亞洲與新興市場貨幣。

羅利表示，全球經濟成長動能減弱已持續一年多，主要國家紛紛提出措施因應。美國聯邦準備理事會（Fed）放慢升息速度，提振市場信心。中國更著力於財政刺激與貨幣政策，預估將提升國內生產毛額（GDP）成長率1.5個百分點。

羅利說，多空力道拉鋸，一方面是經濟數據不佳，且對未來的預期悲觀；另一方面則是主要國家幾乎同步推出激勵措施。今年以來，股市大幅反彈，顯然是市場解讀為這些措施有效。

市場轉趨樂觀，羅利認為，今明兩年景氣衰退的機會不大。美國10年期公債殖利率目前約在2.7%，價格合理，預估未來區間盤整，年底時到達約3%。歐債價格偏貴，應該是空頭市場。信用債同樣是區間整理，必須妥善管理存續期間與信用曝險。

就債券投資來說，羅利強調，匯率是今年最大的變數。他認為，日圓將走弱，只有在波動提高時才會吸引資金避險。歐元也不看好，因為與美元之間的利差仍大，且經濟不佳，義大利更是有衰退的風險。

羅利看好部分亞洲與新興市場貨幣，尤其是與原物料相關的貨幣，例如挪威、哥倫比亞與俄羅斯貨幣等。去年市場對油價過度悲觀，今年油價可望回穩，有利油產國貨幣。另外，電動車對於銅與鋰的需求大，有利原物料生產國智利。至於巴西，如果結構改革順利，則有利貨幣。巴西當地貨幣債殖利率高，即使扣除匯率避險成本，也仍有吸引力。

人民幣最近走強，股市也大漲，羅利認為這是信心投票，預期人民幣會在1美元兌6.5到7人民幣之間整理。不過，最大的風險在於美中貿易談判。川普會希望能達成協議，但萬一糾紛再起，人民幣會先受創，美股也會受害。

羅利說，至於其他亞洲貨幣，則要波段操作。印尼盾雖然看好，但元月來已漲多，拉回時再承接。印度有政治因素干擾，央行政策也是變數，要等到更明確時再進場。