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新興市場債券時來運轉 具五大面向利多

2019-03-07 18:10經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

新興市場債券時來運轉，今年來叫好叫座。基金業者指出，從基本面、資金面、評價面、匯率面、供給面等五大面向來看，新興債可望持續走揚。

國泰投顧指出，歷史經驗顯示，只要美國聯邦準備理事會（Fed）緩升息，就有利新興債走揚。今年Fed再度釋出鴿派言論，預料將壓低美國實質殖利率，同時推動新興國家資產進一步走升。

國泰投顧表示，五大面向都有利新興市場債前景。首先，從基本面來看，今年新興市場成長速度仍高於成熟市場，且多數國家通貨膨脹維持於央行目標區。其次，在資金面，EPFR統計顯示，今年以來新興債基金吸金已近160億美元，扭轉去年淨流出現象。

第三，就評價面來說，相較於美國與歐洲高收益債券，目前新興主權債利差並未偏貴，與過去10年均值相當。四是匯率面，相較於美元，目前新興國家貨幣評價面仍偏低。

第五，從供給面來看，摩根大通預估，今年新興主權債總發行量約1,100億美元，淨發行量約530億美元，遠低於2017年的1,780億美元、2018年的1,500億美元。

國泰投顧表示，新興市場歷經近年的經濟結構調整，基本面轉趨穩定。目前新興國家貨幣比2008年金融海嘯最差時還便宜25%，具備評價面及殖利率的兩大優勢，預估未來具升值潛力，也可望吸引資金持續流入新興債。

施羅德投信認為，新興市場債券的收益率已可媲美合理的股票預期年化報酬率，投資吸引力高，較高的利率水準更提供市場價格震盪時的最佳緩衝。新興市場美元主權債券前景明亮，但在美元明確走弱之前，新興市場當地貨幣債挑戰較大。

新興市場債券國泰
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