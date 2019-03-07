生技業整併潮！中天旗下合一宣布合併泉盛

2019-03-07 17:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



中天集團今（7）日宣布，為擴大營運規模，壯大新藥研發實力，提升國際市場競爭力，合一生技（4743）與泉盛生物科技今日分別召開董事會決議進行合併，合併後合一生技為存續公司，泉盛為消滅公司，合併後名稱為「合一生技股份有限公司」。

中天集團董事長路孔明表示，中天自2008、2010年分別分割出合一與泉盛，現在他們已經各自壯大起來，未來，要面對國際市場的競爭，必須合併打國際盃，因此台灣的公司推動整併，以利前進國際市場。

合一、泉盛今日在櫃買中心舉辦重大訊息說明會，揭露以上合併案。

此次合一與泉盛合併，雙方議定換股比率為泉盛1股普通股換取合一生技0.602988股普通股，基本上是以各自的市價合併，合一將一次發行新股予泉盛之股東，合併後之實收資本額約為36.49億元，合併後，合一的淨值將從10元成長到18元，淨值成長八成。

此合併案雙方將於2019年5月24日召開股東常會討論決議通過並經主管機關核准後確定，合併基準日暫定為今年9月1日。

合一生技ON101糖尿病足部慢性傷口潰瘍（DFU）新藥，已向台灣TFDA提出新藥查驗登記（NDA）申請，並分別於中國及美國執行第三期國際多中心（MRCT）人體臨床試驗，今年第2季將提出歐盟三期臨床申請，新藥佈局全球市場，以期創造最大營收及效益。

合一生技新藥產品線除ON101外，尚有臨床一期的OB318抗肝癌新藥，打國際盃尚需擴大具有國際競爭力之利基性新藥品項，而泉盛目前已擁有多項抗體、適體研發中新藥，但多屬臨床二期、一期及臨床前較為早、中期治療癌症、自體免疫、異位性皮膚炎等適應症新藥，及泉盛自行建立之全人源抗體庫、抗體及適體高效能篩選平台、穩定高產量抗體生產細胞株、以及腫瘤幹細胞平台等關鍵技術。

兩家公司在新藥研發實力上，具有互補、互利性，合併將使研發結構更為完整，不但擁有較接近進入市場之國際級新藥，同時具有短、中、長期發展的自體免疫與腫瘤新藥產品線及關鍵平台技術。

藉由兩家公司合併整合了創新藥物、高端人才、新藥製造、分析鑑定、藥理研究、毒理研究、藥物動力、臨床試驗及藥物法規等重要環節，形成強大研發團隊陣容及新藥實力，將更有利於與國際大型研究機構、藥廠建立國際合作，提升全球市場競爭力。