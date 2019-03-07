大方！王品配4.5元股息 獲利全給股東

2019-03-07 15:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



王品集團董事會決議，每股配發現金利4.5元，配息率為99.56%。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影 分享 facebook

王品集團今（7）日召開董事會，通過2018年財務報告，受惠店數增加、持續聚焦「新品牌發展」、「多品牌持續優化」與「增長品牌加速展店」，合併營收162.8億元，較前年的158.1億元增加4.7億元，年增率3%，終結連三年營收下滑。

台灣事業群全年營業額93.8億元，年增4.7%；大陸事業群全年營收69億元，年增0.8%。稅後純益3.45億元，年減25%，每股純益（EPS）4.52元。

董事會決議，每股配發現金利4.5元，配息率為99.56%，若依7日收盤股價81.4元計算，殖利率為5.53%。

2017年王品EPS為6.01元，去年配發5.13元現金股利、0.37元股票股利。

王品表示，去年在兩岸開出「青花驕」、「12mini」、「禾樂」、「享鴨」，以及「舞漁」、「北島鮨鮮」、「就是川」等共7個品牌，皆甫開幕即創造高人氣，廣受消費者好評，品牌價格帶跨及平價至中高價位，足見集團廚藝研發愈見成熟。

王品也進行餐期與用餐場域之延伸，「Su/food」、「12MINI」、「青花驕」打破既定餐期，全時段供應餐點，「12MINI」、「青花驕」也開放午夜場宵夜時段，提升整體來客；「Su/food」、「麻佬大」與美食外送平台合作外送服務，「青花驕」提供電話點餐、現場取餐外帶服務，更符合現代消費者的用餐需求。

展望今年，王品指出，研究機構資料顯示，今年處於景氣循環末升段，全球經濟緊俏，悲觀程度是七年來最糟，影響消費意願，面對餐飲市場激烈競爭、商圈快速移轉，餐飲業積極展店同時，不斷進行門店調整已為餐飲產業常態，王品集團持續以滾動式管理，強調敏捷因應市場變化，細膩佈局，達到最佳資源配置。

王品今年在兩岸仍將分別創設一至二個新品牌，擴增營運規模，期盼達到營收、獲利同步增長。堅守「穩健經營」及「持續增長」，持續落實三大營收成長主軸：一、新品牌開展；二、既有核心能力延展；三、既有品牌創新營運模式。