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「瑪麗亞比喻菲人」遭批 韓國瑜：絕沒歧視之意

興富發建設以51億元 取得尚志資產復興北路商業區角地

2019-03-07 15:04經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

大同子公司尚志資產委託仲量聯行公開標售台北市中山區商業土地，今（7）日順利脫標，由興富發建設以總價51億元取得，溢價率約9%。

此案土地基地坐落於復興北路與長安東路口，鄰近捷運南京復興站，位置優越，附近商場林立，且所有權完整，含獎勵後，容積率近900%。商二土地使用強度高，可做各種規劃如商辦、旅館或住宅等。

目前台北市A辦平均屋齡為18年，其中更有約20萬坪樓地板面積，已達25年或以上屋齡，對欲提升辦公空間以打造品牌形象的大企業而言，在屋齡偏中高的大樓中，單是改裝已不足支撐其需求，紛紛改鎖定新商辦大樓。

去年企業搬遷潮中，大多數企業租戶的新舊辦公空坪數其實並無顯著變化，反映出除了擴增商辦單位需求外，更多是企業對新商辦大樓的渴望。

仲量聯行總經理趙正義表示，上周土城土地以高價脫標，今天復北案又再創區域新高，底價每坪已超過1,000萬元，且兩塊土地皆為建商所標入，可見台灣土地交易市場將持續熱絡，同時反映出建商看好大台北地區。

台北市中心土地素來寸土寸金，位在雙捷運線附近的市中心土地更是燙金地段，極具增值價值，往往都是投資人積極關注的目標。

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